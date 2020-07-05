Скачать
Неділя, 05.07.2020
Шмигаль на Донеччині відкрив меморіальну стелу та нагородив військових
Шмигаль на Донеччині відкрив меморіальну стелу та нагородив військових
Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"
Зеленський:"В Україні довгі роки принижували ветеранів й ігнорували їхні потреби"
Українські футболісти і тренери отримали довічну дискваліфікацію у Вірменії за договірні матчі
Українські футболісти і тренери отримали довічну дискваліфікацію у Вірменії за договірні матчі
Герой шоу "Холостяк" заінтригував мережу фотографією з ймовірною обраницею
Герой шоу "Холостяк" заінтригував мережу фотографією з ймовірною обраницею

ЄС потрібні роки, щоб повернутися до докризового рівня

ЄС потрібні роки, щоб повернутися до докризового рівня
21:03 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина unsplash.com
Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що Європейському союзу буде потрібно кілька років, щоб повернутися після пандемії до докризового рівня, він закликає до перегляду старої моделі розвитку ліберальних демократій Європи.

"У наявності простий, але дивовижний факт: лідери в усьому світі, незалежно від їхньої політичної орієнтації, вжили надзвичайних заходів, які обмежують свободи, а економіка практично зупинилася", - зазначив він у неділю в промові на економічному форумі.

Глава Євроради визнав, що з перших днів кризи політичний порядок денний визначався надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я та бажанням врятувати життя людей, уповільнити і зупинити поширення вірусу, висловлюючись словами президента Франції Еммануеля Макрона - "робити все, що потрібно, за всяку ціну".

ЄС тимчасово послабив домовленості і принципи, які зв'язують його, щоб дозволити державам-членам максимально задіяти наявні на національному рівні засоби і важелі. Але на майбутнє ясно, що не всі країни ЄС мають однакові можливості для подолання економічних наслідків цієї кризи. Без спільних зусиль існувала б небезпека того, що економічні розбіжності посиляться і на внутрішньому ринку посилиться нерівність, вважає Шарль Мішель.

Він сказав, що виніс урок з цього досвіду: "Саме по собі (економічне) зростання не володіє автоматичною чарівною силою. Нерівність, несправедливість і диспропорції не лише сіють законне розчарування, але і чинять перешкоди на шляху до процвітання ... Скорочення нерівності підвищує стійкість економіки".

Глава вищого керівного органу ЄС переконаний у необхідності обраного Європою подвійного проекту великих перетворень: досягнення до 2050 року "кліматичної нейтральності" і переходу на цифрові технології.

"Зелений курс" ЄС він вважає абсолютною необхідністю, що не суперечить економічному розвитку, але означає безпрецедентне перетворення соціальної ринкової економіки, радикальне посилення її кругового характеру.

У Таїланді будуть суворо карати за онлайн-торгівлю алкоголем

"Якість довкілля і освіти, доступ до охорони здоров'я, рівні можливості - словом, якість життя - повинні, як ніколи раніше, бути в центрі наших амбіцій", - підкреслює він.

На його думку, майбутня конференція про майбутнє Європи, покладе початок дискусії політиків, економістів та громадськості про європейську модель розвитку.

"Поглянути на речі ширше, ніж розмір ВВП, - це проблема і, можливо, навіть екзистенційна проблема майбутнього наших ліберальних демократій", - уклав Шарль Мішель.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Європа, Єврокомісія, Криза.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стильні образи plus size на кожен день
02 Живи із гумором: добірка найсмішніших анекдотів для ранкового настрою
03 The Weeknd і Doja Cat представили кліп на трек "In your eyes" (Відео)
04 В мережі показали новий трейлер серіалу "Найнебезпечніша здобич" (Відео)
05 TAYANNA розповіла про екскоханого, який покинув її заради Ані Лорак
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Німеччині мотоциклісти протестують проти заборони їзди по неділях і на свята
У Німеччині мотоциклісти протестують проти заборони їзди по неділях і на свята
У Швейцарії тигриця розтерзала працівницю зоопарку
У Швейцарії тигриця розтерзала працівницю зоопарку
В Україні можливе підвищення рівнів води у річках через опади
В Україні можливе підвищення рівнів води у річках через опади
ВООЗ другий день поспіль фіксує понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі
ВООЗ другий день поспіль фіксує понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся