ЄС потрібні роки, щоб повернутися до докризового рівня

"У наявності простий, але дивовижний факт: лідери в усьому світі, незалежно від їхньої політичної орієнтації, вжили надзвичайних заходів, які обмежують свободи, а економіка практично зупинилася", - зазначив він у неділю в промові на економічному форумі.
Глава Євроради визнав, що з перших днів кризи політичний порядок денний визначався надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я та бажанням врятувати життя людей, уповільнити і зупинити поширення вірусу, висловлюючись словами президента Франції Еммануеля Макрона - "робити все, що потрібно, за всяку ціну".
ЄС тимчасово послабив домовленості і принципи, які зв'язують його, щоб дозволити державам-членам максимально задіяти наявні на національному рівні засоби і важелі. Але на майбутнє ясно, що не всі країни ЄС мають однакові можливості для подолання економічних наслідків цієї кризи. Без спільних зусиль існувала б небезпека того, що економічні розбіжності посиляться і на внутрішньому ринку посилиться нерівність, вважає Шарль Мішель.
Він сказав, що виніс урок з цього досвіду: "Саме по собі (економічне) зростання не володіє автоматичною чарівною силою. Нерівність, несправедливість і диспропорції не лише сіють законне розчарування, але і чинять перешкоди на шляху до процвітання ... Скорочення нерівності підвищує стійкість економіки".
Глава вищого керівного органу ЄС переконаний у необхідності обраного Європою подвійного проекту великих перетворень: досягнення до 2050 року "кліматичної нейтральності" і переходу на цифрові технології.
"Зелений курс" ЄС він вважає абсолютною необхідністю, що не суперечить економічному розвитку, але означає безпрецедентне перетворення соціальної ринкової економіки, радикальне посилення її кругового характеру.
"Якість довкілля і освіти, доступ до охорони здоров'я, рівні можливості - словом, якість життя - повинні, як ніколи раніше, бути в центрі наших амбіцій", - підкреслює він.
На його думку, майбутня конференція про майбутнє Європи, покладе початок дискусії політиків, економістів та громадськості про європейську модель розвитку.
"Поглянути на речі ширше, ніж розмір ВВП, - це проблема і, можливо, навіть екзистенційна проблема майбутнього наших ліберальних демократій", - уклав Шарль Мішель.