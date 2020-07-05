ЄС потрібні роки, щоб повернутися до докризового рівня

Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що Європейському союзу буде потрібно кілька років, щоб повернутися після пандемії до докризового рівня, він закликає до перегляду старої моделі розвитку ліберальних демократій Європи.

"У наявності простий, але дивовижний факт: лідери в усьому світі, незалежно від їхньої політичної орієнтації, вжили надзвичайних заходів, які обмежують свободи, а економіка практично зупинилася", - зазначив він у неділю в промові на економічному форумі.

Глава Євроради визнав, що з перших днів кризи політичний порядок денний визначався надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я та бажанням врятувати життя людей, уповільнити і зупинити поширення вірусу, висловлюючись словами президента Франції Еммануеля Макрона - "робити все, що потрібно, за всяку ціну".

ЄС тимчасово послабив домовленості і принципи, які зв'язують його, щоб дозволити державам-членам максимально задіяти наявні на національному рівні засоби і важелі. Але на майбутнє ясно, що не всі країни ЄС мають однакові можливості для подолання економічних наслідків цієї кризи. Без спільних зусиль існувала б небезпека того, що економічні розбіжності посиляться і на внутрішньому ринку посилиться нерівність, вважає Шарль Мішель.

Він сказав, що виніс урок з цього досвіду: "Саме по собі (економічне) зростання не володіє автоматичною чарівною силою. Нерівність, несправедливість і диспропорції не лише сіють законне розчарування, але і чинять перешкоди на шляху до процвітання ... Скорочення нерівності підвищує стійкість економіки".

Глава вищого керівного органу ЄС переконаний у необхідності обраного Європою подвійного проекту великих перетворень: досягнення до 2050 року "кліматичної нейтральності" і переходу на цифрові технології.

"Зелений курс" ЄС він вважає абсолютною необхідністю, що не суперечить економічному розвитку, але означає безпрецедентне перетворення соціальної ринкової економіки, радикальне посилення її кругового характеру.

"Якість довкілля і освіти, доступ до охорони здоров'я, рівні можливості - словом, якість життя - повинні, як ніколи раніше, бути в центрі наших амбіцій", - підкреслює він.

На його думку, майбутня конференція про майбутнє Європи, покладе початок дискусії політиків, економістів та громадськості про європейську модель розвитку.

"Поглянути на речі ширше, ніж розмір ВВП, - це проблема і, можливо, навіть екзистенційна проблема майбутнього наших ліберальних демократій", - уклав Шарль Мішель.