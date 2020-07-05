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У Німеччині мотоциклісти протестують проти заборони їзди по неділях і на свята

У Німеччині мотоциклісти протестують проти заборони їзди по неділях і на свята
21:29 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Німецьким байкерам можуть заборонити їздити по неділях і в свята через шум, і тому тисячі мотоциклістів по всій Німеччині вийшли на акції протесту у суботу, 4 липня. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

"Тисячі байкерів по всій Німеччині вийшли на акції протесту цієї суботи, 4 липня. Вони виступають проти заборони їзди по неділях і святкових днях. За подібну заборону висловився німецький бундесрат у травні. Мета ініціативи - знизити кількість шуму в населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що влада міст буде сама приймати рішення про заборону.

Повідомляється, що найбільша демонстрація відбулася у Штутгарті, туди з'їхалися близько 10 тисяч байкерів. 7500 мотоциклістів приїхали протестувати до Вісбадена. Відзначається, що ініціатори акцій не розраховували на такий активний протест байкерів. У деяких містах це призвело до значних пробок. У Мюнхені поліція заборонила велику демонстрацію байкерів, однак близько 6 тисяч осіб каталися по місту.

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Проти заборони на пересування мотоциклів по неділях і вихідні дні виступає також міністр транспорту Німеччини Андреас Шоєр. Він заявив, що влада на місцях і так може вживати заходів щодо захисту від шуму, наприклад, обмежувати проїзд по деяких вулицях, тому нові заборони, на його думку, не потрібні.

Нагадаємо, що у червні в Німеччині тисячі людей вийшли на акції проти расизму.

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Німеччина, Протести, Мотоциклісти.

Автор:

Телеграф
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