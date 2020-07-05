Скачать
Понеділок, 06.07.2020
Шмигаль на Донеччині відкрив меморіальну стелу та нагородив військових
Шмигаль на Донеччині відкрив меморіальну стелу та нагородив військових
Макрон повідомив, що чекає від нового уряду Франції
Макрон повідомив, що чекає від нового уряду Франції
Українські футболісти і тренери отримали довічну дискваліфікацію у Вірменії за договірні матчі
Українські футболісти і тренери отримали довічну дискваліфікацію у Вірменії за договірні матчі
Герой шоу "Холостяк" заінтригував мережу фотографією з ймовірною обраницею
Герой шоу "Холостяк" заінтригував мережу фотографією з ймовірною обраницею

Макрон повідомив, що чекає від нового уряду Франції

Макрон повідомив, що чекає від нового уряду Франції
22:35 Нд, 5 Липень 2020 Телеграф УНН facebook.com
Головними завданнями нового уряду Франції стануть відновлення економіки, яка постраждала від наслідків пандемії коронавірусу, і зміцнення системи соціального захисту. Про це заявив у неділю президент республіки Емманюель Макрон в своєму Twitter, передає УНН.

“Проект, запропонований мною на початку моїх повноважень і підтриманий французами, залишається в центрі нашої політики. Але він повинен бути адаптований до міжнародних потрясінь і криз, які ми переживаємо. Необхідно прокласти новий шлях”, — зазначив Макрон.

“Нам належить разом намітити основні елементи цієї дорожньої карти, яка буде включати економічне, соціальне відновлення, а також захист навколишнього середовища і розвиток культури”, — підкреслив французький лідер. Він додав, що “в числі пріоритетів на найближчі місяці також знаходяться відновлення справедливого республіканського ладу і захист європейського суверенітету”. За словами Макрона, “ця реконструкція буде вестися урядом, який має своїм завданням об’єднавчу місію”.

Le projet que j’ai porté en 2017 et sur lequel les Français m’ont élu reste au cœur de ma politique. Mais il doit s’adapter aux bouleversements internationaux et aux crises que nous vivons: un nouveau chemin doit être dessiné.

Relance de l’économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l’environnement, rétablissement d’un ordre républicain juste, défense de la souveraineté européenne: voilà nos priorités pour les mois à venir.

Relance de l’économie, poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l’environnement, rétablissement d’un ordre républicain juste, défense de la souveraineté européenne: voilà nos priorités pour les mois à venir.

Cette reconstruction sera mise en œuvre par un gouvernement de mission et de rassemblement.

У п’ятницю Макрон призначив заступником глави президентської адміністрації Жана Кастекса прем’єр-міністром і доручив йому сформувати уряд. На чолі кабінету Кастекс змінив Едуара Філіпа, який раніше подав прохання про відставку після трьох років перебування на посаді. Як повідомили в Єлисейському палаці, склад нового уряду може бути в основному сформований 6 липня. В адміністрації президента зазначили, що в новий кабінет повинні увійти близько 40 міністрів і держсекретарів.

У Польщі 231 новий хворий на Covid-19 за добу

За словами представника Єлисейського палацу, Макрон збирається детально викласти програму майбутніх місяців в телевізійному інтерв’ю в національне свято Франції, який відзначається 14 липня. Як очікується, через кілька днів новий прем’єр виступить із заявою в Національних зборах (нижній палаті парламенту).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Франция, Макрон.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Ухані зберігали зразки коронавірусу протягом семи років
02 Чотири звички для спалювання жиру
03 У Китаї чергова епідемія - бубонна чума
04 ВООЗ другий день поспіль фіксує понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі
05 У Швейцарії тигриця розтерзала працівницю зоопарку
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Німеччині мотоциклісти протестують проти заборони їзди по неділях і на свята
У Німеччині мотоциклісти протестують проти заборони їзди по неділях і на свята
У Швейцарії тигриця розтерзала працівницю зоопарку
У Швейцарії тигриця розтерзала працівницю зоопарку
В Ухані зберігали зразки коронавірусу протягом семи років
В Ухані зберігали зразки коронавірусу протягом семи років
ВООЗ другий день поспіль фіксує понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі
ВООЗ другий день поспіль фіксує понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся