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Іспанія ввела повторний карантин декільком регіонам через COVID-19

Іспанія ввела повторний карантин декільком регіонам через COVID-19
05:57 Сьогодні Телеграф unsplash.com
Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла зазначив, що влада пильно стежить за ситуацією в Каталонії і Галісії. Про це повідомляє Європейська правда із посиланням на The Local.

Іспанська Галісія запроваджує локальний карантин у районі Ла Маринья через загрозу поширення коронавірусу.

Галісія, автономне співтовариство на північному заході Іспанії, повертає жорсткіші карантинні обмеження для 70 тисяч мешканців Ла Маринья, що провінції Луго, у зв’язку зі зростанням кількості нових хворих.

Згідно з рішенням, мешканці Ла Маринья не зможуть виїздити за межі зони на карантині, окрім як для роботи. Також знову заборонено збиратися групами понад 10 людей.

"Наразі у нас зареєстровано 106 випадків, що на 21 більше, ніж учора. Ми вирішили, що необхідно посилити обмеження… щоб запобігти експоненційному зростанню кількості хворих", - зазначив у коментарі ЗМІ представник регіональних органів охорони здоров’я Хезус Васкес.

В’їзд та виїзд у регіон буде обмежено протягом 5 днів. Протягом цього часу органи охорони здоров’я будуть моніторити ситуацію для прийняття подальших рішень.

Це вже другий повторний локдаун в Іспанії за останні дні, зазначає DW. 4 липня влада Каталонії відновила дію обмежувальних заходів в районі Сагрія, з населенням понад 200 тисяч осіб, в провінції Льєда.

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Міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла зазначив, що влада пильно стежить за ситуацією в Каталонії і Галісії.

"Соціальне дистанціювання і локдаун були ключовими заходами для згладжування кривої (нових заражень. - ред.). Тепер вони знову необхідні, щоб зупинити спалахи", - заявив він на своїй сторінці у Twitter.

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Іспанія, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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