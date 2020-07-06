Скачать
Понеділок, 06.07.2020
Змінити виборчу адресу онлайн можна до 9 вересня
Змінити виборчу адресу онлайн можна до 9 вересня
У зоопарку Цюриха тигриця вбила жінку-наглядача
У зоопарку Цюриха тигриця вбила жінку-наглядача
Барселона виставить Ракітіча на продаж цього літа
Барселона виставить Ракітіча на продаж цього літа
Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом
Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом

У зоопарку Цюриха тигриця вбила жінку-наглядача

У зоопарку Цюриха тигриця вбила жінку-наглядача
11:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
У Цюрихському зоопарку тигриця вбила робітницю на очах у відвідувачів.

Про це повідомляє ВВС.

«Сибірська тигриця напала і вбила жінку-доглядача зоопарку у Швейцарії на очах у відвідувачів і співробітників», - йдеться у повідомленні.

Персонал зоопарку кинувся жінці на допомогу і врешті-решт зумів вивести тигра з клітки, та попри все це було запізно - 55-річна доглядачка загинула на місці події.

Проводиться розслідування, задля того щоб встановити, чому працівниця перебувала в клітці одночасно з твариною.

У Швейцарії тигриця розтерзала працівницю зоопарку

Тигриця на прізвисько Ірина народилася в зоопарку Данії в 2015 році, а торік її перевели до Цюриха.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Цюрих, Тигриця, Жінка-наглядач.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках
02 Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом
03 В Ухані зберігали зразки коронавірусу протягом семи років
04 ВМС України готуються до повномасштабної війни з Росією
05 У Китаї чергова епідемія - бубонна чума
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Актуальний прогноз погоди на сьогодні
Актуальний прогноз погоди на сьогодні
В Україні після вихідних подешевшала валюта
В Україні після вихідних подешевшала валюта
Індія - третя у світі за кількістю хворих на COVID-19
Індія - третя у світі за кількістю хворих на COVID-19
Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках
Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся