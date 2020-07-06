У зоопарку Цюриха тигриця вбила жінку-наглядача

У Цюрихському зоопарку тигриця вбила робітницю на очах у відвідувачів.

Про це повідомляє ВВС.

«Сибірська тигриця напала і вбила жінку-доглядача зоопарку у Швейцарії на очах у відвідувачів і співробітників», - йдеться у повідомленні.

Персонал зоопарку кинувся жінці на допомогу і врешті-решт зумів вивести тигра з клітки, та попри все це було запізно - 55-річна доглядачка загинула на місці події.

Проводиться розслідування, задля того щоб встановити, чому працівниця перебувала в клітці одночасно з твариною.

Тигриця на прізвисько Ірина народилася в зоопарку Данії в 2015 році, а торік її перевели до Цюриха.