Скачать
Понеділок, 06.07.2020
У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"
У Нафтогазі заявили, що Україна має можливість "змінити північ Європи на південь"
"Суд" у Криму відхилив скаргу на вирок імаму Халілову
"Суд" у Криму відхилив скаргу на вирок імаму Халілову
УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях
УЄФА не проводитиме матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на нейтральних полях
День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ
День поцілунків: найнесподіваніші факти про дотик губ

В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Окуєвої

В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Окуєвої
21:17 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір шокований звісткою про вбивство чеченського блогера Маміхана Умарова поблизу Відня та закликає ретельно розслідувати цей жахливий злочин. Про це Арлем Дезір написав на своїй сторінці у Twitter.

"Шокований вбивством блогера Маміхана Умарова 4 липня поблизу Відня в Австрії. Умаров був відомий через свій блог "Anzor Tscharto Beck Martin". Я закликаю до швидкого та ретельного розслідування цього жахливого кримінального злочину", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у суботу, 4 липня, у місті Герасдорф (земля Нижня Австрія) поблизу Відня був застрелений політичний емігрант з Чечні Маміхан (Анзор) Умаров, який проживав в Австрії з 2005 року. Він був колишнім співробітником шаріатської держбезпеки невизнаної Чеченської республіки Ічкерія, а в останній час став активним блогером, представляючись як "Анзор із Відня". У своїх відео Умаров, який у 2007 році отримав політичний притулок в Австрії та мав нове ім’я та прізвище – Мартін Бек, різко критикував главу Чечні Рамзана Кадирова, неодноразово заявляв про нібито причетність співробітників російських спецслужб до вбивства в Європі колишніх чеченських сепаратистів.

Колишній депутат Ігор Мосійчук повідомив, що Маміхан Умаров також проходив свідком у справі про вбивство в Україні Аміни Окуєвої, замахів на її чоловіка Адама Осмаєва та самого Ігоря Мосійчука.

ОБСЄ закликає Росію переглянути вирок журналістці через її коментар

У справі про вбивство Умарова австрійська поліція затримала ймовірних вбивцю та його спільника – обоє чеченці.

Розслідування справи веде австрійська поліцейсько-контррозвідувальна спецслужба BVT.

За даними австрійських ЗМІ, федеральне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Австрії мало інформацію щодо загрози життю Маміхана Умарова і навіть в останні дні здійснювала спостереження за місцем його проживання у Відні, а також пропонувала особисту охорону.

Австрійська преса також зазначає, що "за голову" Умарова, який ображав у своїх відеороликах Кадирова та його сім’ю, була оголошена винагорода.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Чечня, Австрія, ОБСЄ, Вбивство.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом
02 Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках
03 В Ухані зберігали зразки коронавірусу протягом семи років
04 ВМС України готуються до повномасштабної війни з Росією
05 У МОЗ розвіяли черговий міф про COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
СБУ блокувала канал витоку даних з Податкової
СБУ блокувала канал витоку даних з Податкової
На Прикарпатті від коронавірусу помер священник
На Прикарпатті від коронавірусу помер священник
В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Окуєвої
В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Окуєвої
Молодша донька режисера Стівена Спілберга готується до весілля
Молодша донька режисера Стівена Спілберга готується до весілля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся