В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Окуєвої

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір шокований звісткою про вбивство чеченського блогера Маміхана Умарова поблизу Відня та закликає ретельно розслідувати цей жахливий злочин. Про це Арлем Дезір написав на своїй сторінці у Twitter.

"Шокований вбивством блогера Маміхана Умарова 4 липня поблизу Відня в Австрії. Умаров був відомий через свій блог "Anzor Tscharto Beck Martin". Я закликаю до швидкого та ретельного розслідування цього жахливого кримінального злочину", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у суботу, 4 липня, у місті Герасдорф (земля Нижня Австрія) поблизу Відня був застрелений політичний емігрант з Чечні Маміхан (Анзор) Умаров, який проживав в Австрії з 2005 року. Він був колишнім співробітником шаріатської держбезпеки невизнаної Чеченської республіки Ічкерія, а в останній час став активним блогером, представляючись як "Анзор із Відня". У своїх відео Умаров, який у 2007 році отримав політичний притулок в Австрії та мав нове ім’я та прізвище – Мартін Бек, різко критикував главу Чечні Рамзана Кадирова, неодноразово заявляв про нібито причетність співробітників російських спецслужб до вбивства в Європі колишніх чеченських сепаратистів.

Колишній депутат Ігор Мосійчук повідомив, що Маміхан Умаров також проходив свідком у справі про вбивство в Україні Аміни Окуєвої, замахів на її чоловіка Адама Осмаєва та самого Ігоря Мосійчука.

У справі про вбивство Умарова австрійська поліція затримала ймовірних вбивцю та його спільника – обоє чеченці.

Розслідування справи веде австрійська поліцейсько-контррозвідувальна спецслужба BVT.

За даними австрійських ЗМІ, федеральне відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом (BVT) Австрії мало інформацію щодо загрози життю Маміхана Умарова і навіть в останні дні здійснювала спостереження за місцем його проживання у Відні, а також пропонувала особисту охорону.

Австрійська преса також зазначає, що "за голову" Умарова, який ображав у своїх відеороликах Кадирова та його сім’ю, була оголошена винагорода.