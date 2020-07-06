ОБСЄ закликає Росію переглянути вирок журналістці через її коментар

Визнання псковської журналістки Світлани Прокоп'євої винною у "виправданні тероризму" через її коментар щодо вибуху в Архангельську створює небезпечний прецедент, а вердикт суду щодо журналістки, яка ніколи не була причетна до тероризму, має бути переглянутий. Про це 6 липня заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір.

"Хоча я і радий, що Світлана Прокоп'єва не була засуджена до тюремного строку, але визнання її винною створює небезпечний прецедент для російських журналістів у плані здійснення ними свого права на свободу вираження думок. Прокоп'єва не була залучена до жодної терористичної діяльності і ніколи на виправдовувала тероризм. І сподіваюся, що цей вердикт буде переглянутий у ході апеляції", - заявив Дезір, коментуючи відповідний вирок.

Раніше у понеділок стало відомо, що Другий західний окружний військовий суд визнав Прокоп'єву винною у зв'язку з її коментарем щодо вибуху, який влаштував студент біля будівлі ФСБ в Архангельську восени 2018 року. Вона має сплатити штраф у розмірі 500 тисяч рублів. При цьому, прокуратура вимагали 6 років колонії та 4 роки заборони на професійну діяльність.

Кримінальну справу проти псковської журналістки Світлани Прокоп'євої, яка позаштатно співпрацювала з "Радіо Свобода" і "Ехо Москви" було порушено після її виступу в листопаді 2018 року в ефірі радіостанції "Ехо Москви в Пскові", який був присвячений теракту біля будівлі ФСБ в Архангельську. Прокоп'єва сказала, що держава "сама виховала" покоління громадян, яке бореться з нею. Наглядове відомство "Роскомнадзор" побачило в цих словах ознаку виправдання тероризму.