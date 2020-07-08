В Австрійських горах стався каменепад

На місці НП проходить великомасштабна операція, працюють поліцейські, гірничорятувальна служба, Червоний Хрест, пожежники та авіація.

В гірській ущелині Береншютцклямм на південному сході Австрії стався каменепад. Двоє людей загинули, ще семеро отримали поранення. На місці події працюють рятувальники.

Про це повідомляє Страна із посиланням на ORF.

Як повідомляється, НП сталася в одному з найдовших ущелин в країні, по якому можна подорожувати по дерев'яних сходах.

За попередньою версією, кілька уламків породи вирвалися з крутих скель і впали на людей. Це відбувалося в Береншютцклямме і раніше, але ще ніколи не закінчувалося так трагічно. Зараз на місці проводиться великомасштабна операція поліції, гірничорятувальної служби, Червоного Хреста та пожежної бригади. Використовуються три вертольоти.

Стався каменепад у важкодоступній зоні. Крім того, рятувальникам довелося обшукати надзвичайно холодний потік Мікснітц, оскільки в ньому могли бути жертви.

Вже підтверджена загибель двох людей і поранення ще сімох. Точної інформації про походження постраждалої групи немає, але деякі з членів групи можуть бути іноземцями, оскільки для надання невідкладної допомоги попросили послуги перекладача.