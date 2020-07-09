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Президентом Єврогрупи обрано ірландського міністра фінансів

Президентом Єврогрупи обрано ірландського міністра фінансів
21:12 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Новим президентом Єврогрупи обрано міністра фінансів, бюджетних витрат та реформ Ірландії Паскаля Доног'ю (Paschal Donohoe). Відповідне повідомлення оприлюднене у четвер на сайті Європейської Ради.

«Єврогрупа сьогодні обрала Паскаля Доног'ю, міністра фінансів, бюджетних витрат та реформ Ірландії, президентом Єврогрупи, за умовами Протоколу 14 Угоди ЄС. Новий Президент приступить до обов’язків 13 липня 2020 року на термін у 2,5 роки. Перша зустріч Єврогрупи під головуванням Паскаля Доног'ю запланована на 11 вересня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Паскаль Доног'ю, який працює на посаді міністра фінансів Ірландії з червня 2017 року, змінить колишнього президента Єврогрупи португальця Маріо Сентено (Mário Centeno), повноваження якого завершуються 13 липня поточного року.

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Як вже повідомлялося, Єврогрупа є неформальною структурою, яка поєднує міністрів фінансів 19 країн Єврозони та надає платформу для обговорення питань економічного розвитку та стабільності ринку зі спільною валютою євро. До складу Єврогрупи входять 19 країн ЄС – Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція, Греція, Словенія, Кіпр, Мальта, Словаччина, Естонія, Латвія та Литва.

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Все по темі:

Ирландия, Финансі, Євросоюз, Єврогрупа.

Автор:

Телеграф
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