У Латвії частково повертають карантин

Влада Латвії частково повернула карантинні обмеження для ресторанів та масових заходів через ризики зростання захворюваності коронавірусною хворобою. Про це повідомляє Delfi.

"Нові випадки Covid-19 часто пов'язані з відвідуванням ресторанів та публічних місць. Тому за пропозицією Міністерства охорони здоров'я уряд вирішив скоротити розклад роботи закладів громадського харчування", - йдеться у повідомленні.

З завтрашнього дня, 11 липня, за столиком у приміщенні можуть перебувати не більше чотирьох осіб, якщо вони не є членами однієї родини (домогосподарства), а на терасі не більше 8 осіб.

Поліція контролюватиме заклади громадського харчування, перевіряючи чи реальна кількість клієнтів відповідає допустимому.

Розклад роботи культурних, спортивних, розважальних закладів, дискотек, закладів громадського харчування та церков має починатися не раніше 6 години ранку та закінчуватися не пізніше 24 години.

Як повідомлялося, кількість випадків COVID-19 загалом у світі становить станом на ранок п’ятниці 12 393 692, з яких 557 495 – летальні. А 7 224 987 осіб вже вилікувалися від хвороби.

У Латвії наразі зафіксовано 1 165 підтверджених випадків хвороби COVID-19 та 30 летальних випадків унаслідок недуги.