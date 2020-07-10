Президент Євроради Шарль Мішель представив фінансові перспективи

Напередодні саміту ЄС, який наступного тижня має обговорити пропозиції до Багаторічної фінансової перспективи ЄС (MFF) та Інструменту відновлення після кризи коронавірусу, президент Євроради Шарль Мішель представив власне бачення довгострокових бюджетних пропозицій на 2021-2027 роки. Про це він сказав під час позапланової пресконференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вже за тиждень 27 лідерів прибудуть до Брюсселя. Це буде перша фізична зустріч від початку кризи. У травні, за запитом Європейської ради, Єврокомісія представила комбінований пакет, що включає MFF та Інструмент відновлення "ЄС – Наступне покоління". 19 червня лідери вперше обговорили ці пропозиції. Дискусія виявила потужну опозицію цьому пакету. В результаті я негайно розпочав переговори, і на цій основі зараз представляю власні пропозиції до цих документів", - сказав Мішель.

Він наголосив на підтримці ключових пріоритетів ЄС – кліматичної і цифрової трансформації, відстоювання європейських цінностей та зміцнення позицій Європи у світі. Для реалізації таких цілей Мішель представив для обговорення 6 тематичних блоків.

Перший блок стосується формування Багаторічної фінансової перспективи (MFF) в обсязі 1 074 млрд євро, що має дозволити реалізувати план відновлення ЄС після коронакризи та досягти довгострокових цілей ЄС. За його словами, показники MFF ґрунтуються на пропозиціях, які він представив у лютому (і які були розкритиковані Європарламентом – ред.).

Друга складова стосується системи бюджетних компенсацій, виплату яких ЄС здійснюватиме для Данії, Німеччини, Нідерландів, Австрії та Швеції.

Третій змістовний блок стосується ресурсного формування Інструменту відновлення. Єврокомісія отримає повноваження запозичити до 750 млрд євро у країн-членів за прийнятим рішенням щодо так званих "внутрішніх ресурсів", що тимчасово збільшує для Єврокомісії граничну "стелю" для таких внутрішніх запозичень. Ці гроші можуть використовуватися у вигляді кредитів та для фінансування програм у рамках MFF (500 млрд євро у грантах та 250 млрд євро – у формі кредитів).

Четвертий напрямок стосується пошуку виваженого балансу між системами бюджетних кредитів, гарантій та грантів, щоб уникнути боргового перенавантаження для країн-членів. Такий баланс, за словами Мішеля, є критично важливим для майбутньої стабільності Спільного ринку ЄС, для уникнення його фрагментації та нерівності у розвитку між країнами-членами.

П’ятий блок для обговорення – формування та розподіл так званого Фонду відновлення і стійкості ЄС (RRF) в обсязі 300 млрд євро, який країни-члени вже почали використовувати для підтримки працівників, збереження робочих місць та підтримання ліквідності ключових підприємств і бізнесу. За пропозиціями президента Європейської ради, до 70% цього фонду мають бути використані у 2021-2022 роках, відповідно до критеріїв, що визначені Єврокомісією. З0% будуть виділятися у 2023 році, після подолання прогнозованого падіння ВНП Євросоюзу та його країн-членів протягом попередніх двох років. Фінансування за цією програмою має бути повністю завершене до 2026 року.

Шостий тематичний блок стосується управління ресурсами та умов їх використання. Він передбачає складання національних планів реформ і стійкості на 2021-2023 роки, з урахуванням особливостей кожної країни-члена, досягнення кліматичних цілей, на які вперше в історії виділяється до 30% майбутнього бюджету ЄС. Ще однією важливою позицією цього блоку є забезпечення взаємозв’язку між бюджетним фінансуванням з боку ЄС та практикою країн-членів у дотриманні верховенства права та європейських цінностей, у відповідності з базовою Угодою ЄС.

Загальний обсяг пакету відновлення ЄС, який включає Багаторічну фінансову перспективу ЄС на 2021-2027 роки, Інструмент відновлення "ЄС- Нове покоління" та Фонд відновлення і стійкості, за пропозиціями президента Європейської ради, дорівнює сумі у 2 трлн 364 млрд євро, або 17% від ВНП Євросоюзу.