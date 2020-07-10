Відомо, як будуть реконструювати Нотр-Дам де Парі

Осучаснювати собор не будуть. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Влада Франції прийняли остаточне рішення про реконструкцію знаменитого собору Нотр-Дам де Парі.

Як повідомляється, Еммануель Макрон схвалив проект, що передбачає відновлення собору таким, яким він був до пожежі у квітні минулого року. Зокрема, знищений вогнем шпиль не осучаснять, як раніше пропонувала команда архітекторів. А збережуть таким, яким його побудували у 19-му столітті.

Реставрувати покрівлю костелу, яка вигоріла при пожежі, одна з теслярських компаній пропонує за 8 місяців.

Відразу після пожежі французький президент обіцяв відновити собор за 5 років.

Церковники сподіваються, що Нотр-Дам де Парі відкриють для відвідувачів до 2024-го року - коли Париж буде приймати Олімпійські ігри.

В Парижі 15 квітня 2019 року відбулася руйнівна пожежа в Нотр-Дамі - одному з найбільш знаменитих соборів світу.

Готичний католицький собор був заснований в 1162 році. Він вважається одним із символів французької столиці та однією з головних визначних пам'яток Парижа, куди щорічно з'їжджаються мільйони туристів з усього світу.

По справжньому широку популярність Собор Паризької Богоматері отримав завдяки однойменному історичному роману письменника Віктора Гюго, що був опублікований у 1831 році.