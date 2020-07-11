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Ердоган: Думка інших країн не вплине на рішення Туреччини про зміну статусу Айя-Софії

Ердоган: Думка інших країн не вплине на рішення Туреччини про зміну статусу Айя-Софії
20:50 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що думка інших країн не вплине на рішення про зміну статусу собору Святої Софії у Стамбулі. Про це він сказав у суботу, повідомляє Анадолу.

"Туреччина прийняла рішення про зміну статусу Айя-Софії з музею на мечеть, базуючись на бажанні і волі народу. Думка інших країн не може вплинути на наше рішення", - заявив Ердоган.

Він додав, що Туреччина скористалася "своїм суверенним правом", а критикують її "країни, які не можуть боротися з ісламофобією на своїй території".

Як повідомлялося, 10 липня Державна рада (вищий адміністративний суд) Туреччини скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею Айя-Софії, розташованого в Стамбулі, що дасть змогу знову використовувати цю пам'ятку як мечеть.

В ЄС розкритикували це рішення турецької влади.

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Собор Святої Софії був побудований у роки правління імператора Візантії Юстиніана I і відкритий у грудні 537 року. Собор більш як тисячу років був найбільшим храмом у християнському світі, в ньому коронували візантійських імператорів. Після захоплення Константинополя османами і падіння Візантійської імперії в 1453 році собор перетворили на головну мечеть Османської держави.

Музейний статус собор Святої Софії отримав у 1934 році за ініціативою першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. З 1985 року собор включений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Все по темі:

Музей, Эрдоган, Мечеть, Туреччина.

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Телеграф
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