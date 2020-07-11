Скачать
Субота, 11.07.2020
У Києві цьогоріч оновлять понад 760 прибудинкових територій
У Києві цьогоріч оновлять понад 760 прибудинкових територій
Міненерго погасило заборгованість держбюджету перед шахтарями
Міненерго погасило заборгованість держбюджету перед шахтарями
ФК "Реал" обіграв "Алавес" в чемпіонаті Іспанії з футболу
ФК "Реал" обіграв "Алавес" в чемпіонаті Іспанії з футболу
Гороскоп на 11 липня: що сьогордні очікувати кожному знаку Зодіаку
Гороскоп на 11 липня: що сьогордні очікувати кожному знаку Зодіаку

У Польщі перед виборами президента «день тиші»

У Польщі перед виборами президента «день тиші»
09:54 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash
У Польщі від опівночі суботи триває "тиша" перед недільними виборами президента країни.

У неділю, 12 липня, 27 231 виборча дільниця будуть відчинені з 8-ї до 22-ї години (за київським часом) і в них працюватимуть понад 210 тис. членів комісій.

На дільницях зможуть проголосувати майже 30 млн поляків, зокрема близько 520 тис. – за кордоном. За кордоном у другому турі виборів виявили бажання проголосувати на 150 тис. більше поляків, ніж у першому турі.

Цьогорічні вибори відбуватимуться за змішаною системою: на дільницях та дистанційно поштовим шляхом. Загалом так званим кореспонденційним шляхом зможуть проголосувати понад 673 тис. осіб, зокрема 479 тис. осіб – за кордоном.

Члени ДВК Польщі під час пресконференції у п’ятницю, 10 липня, закликали поляків дотримуватися санітарних норм: прийти на дільниці у медичних масках, а на вході і виході до приміщень – продезінфікувати руки.

Відомо, як будуть реконструювати Нотр-Дам де Парі

Як повідомлялося, у другому турі президентських виборів в Польщі за перемогу борються чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правоконсервативна Об’єднана правиця, та мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується від ліберальної Громадянської коаліції.

Обидва кандидати мають приблизно однакові шанси на перемогу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вибори, Польща.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Частина команди фільму "Світ Юрського періоду 3" під час зйомок захворіла на COVID-19
02 На базі відпочинку на Херсонщині зафіксовано перший випадок COVID-19
03 В Криму та Севастополі зафіксували 17 нових випадків COVID-19
04 COVID-19 в Україні: на Тернопільщині закрили завод
05 Відомо, як будуть реконструювати Нотр-Дам де Парі
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Синоптики знову прогнозують спеку, потім знову дощі
Синоптики знову прогнозують спеку, потім знову дощі
Коронавірус у світі: скільки людей видужали
Коронавірус у світі: скільки людей видужали
Instagram і Facebook будуть блокувати усі пости про лікування гомосексуальності
Instagram і Facebook будуть блокувати усі пости про лікування гомосексуальності
Іменинники 11 липня: як назвати дитину
Іменинники 11 липня: як назвати дитину
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся