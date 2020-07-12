У Польщі стартував другий тур президентських виборів

У Польщі в неділю розпочався другий тур виборів президента країни, за посаду якого змагаються чинний глава держави Анджей Дуда і мер Варшави Рафал Тшасковський.

Виборчі дільниці у Польщі будуть відчинені з 8-ї до 22-ї години (за київським часом).

Загалом, у Польщі та за кордоном розгорнуто 27 231 виборчу дільницю, в яких працюють понад 210 тис. членів комісій.

На дільницях зможуть проголосувати майже 30 млн поляків, зокрема близько 520 тис. – за кордоном. У другому турі виборів за кордоном виявили бажання проголосувати на 150 тис. більше поляків, ніж у першому турі.

Цьогорічні вибори відбуватимуться за змішаною системою: на дільницях та дистанційно поштовим шляхом. Загалом так званим кореспонденційним шляхом зможуть проголосувати понад 673 тис. осіб, зокрема 479 тис. осіб – за кордоном.

Члени ДВК Польщі під час пресконференції у п’ятницю, 10 липня, закликали поляків дотримуватися санітарних норм: прийти на дільниці у медичних масках, а на вході і виході до приміщень – продезінфікувати руки.