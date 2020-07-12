Скачать
Неділя, 12.07.2020
Зеленський на Фейсбуці оприлюднив відео своїх поїздок Україною
Зеленський на Фейсбуці оприлюднив відео своїх поїздок Україною
Літні канікули скасовуються: Рада буде збиратися на позачергові засідання
Рада буде збиратися на позачергові засідання
UFC 249: кому дістались бонуси за кращий бій (Відео поєдинку)
UFC 249: кому дістались бонуси за кращий бій (Відео поєдинку)
Всесвітній День фотографа: Instagram-акаунти, які викликають захват
Всесвітній День фотографа: Instagram-акаунти, які викликають захват

Кібератака на Бундестаг: ФРН помітила діяльність російської розвідки

Кібератака на Бундестаг: ФРН помітила діяльність російської розвідки
13:23 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
Німецький уряд вважає, що до кібератаки на Бундестаг причетна російська військова розвідслужба.

Уряд Німеччини запропонував країнам-членам ЄС спільно запровадити санкції проти Росії за масштабну кібератаку на Бундестаг у 2015 році.

Про це повідомляє DW.

Німецький уряд вважає, що до кібератаки на Бундестаг причетна російська військова розвідслужба ГРУ, однак рішення про ведення санкцій ще не прийнято.

В офіційній відповіді на запит фракції Лівої партії йдеться, що "федеральний уряд пояснив свою пропозицію про введення санкцій у рамках ЄС матеріалами, отриманими від розвідслужб, та з загальнодоступних джерел".

Рада безпеки РФ обговорив Україну з Путіним

Правоохоронні органи Німеччини видали міжнародний ордер на арешт 29-річного Дмитра Бадіна, якого підозрюють в кібератаках Бундестагу за замовленням Росії у 2015 році.

2 червня 2020 року стало відомо про те, що дипломати ЄС мають намір ввести санкції проти відповідальних за кібернападу на німецький Бундестаг осіб.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

РФ, Хакер, Кибератака, Росія, Німеччина.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День Петра і Павла: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
02 SpaceX знову перенесла запуск супутників Starlink
03 Ердоган: Думка інших країн не вплине на рішення Туреччини про зміну статусу Айя-Софії
04 Юлія Мендель про вагітність від Зеленського: Кожен фейк має своє ім'я
05 Вдало розлучилася: екс-дружина Безоса стала найбагатшою жінкою США
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На кордоні з Румунією вдруге затримали нелегала
На кордоні з Румунією вдруге затримали нелегала
Росію можуть покарати кіберсанкціями через атаку хакерів на Бундестаг
Росію можуть покарати кіберсанкціями через атаку хакерів на Бундестаг
Під Києвом закрили клуб за порушення карантину
Під Києвом закрили клуб за порушення карантину
Як правильно виходити з Петрового посту
Як правильно виходити з Петрового посту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся