Кібератака на Бундестаг: ФРН помітила діяльність російської розвідки

Німецький уряд вважає, що до кібератаки на Бундестаг причетна російська військова розвідслужба.

Уряд Німеччини запропонував країнам-членам ЄС спільно запровадити санкції проти Росії за масштабну кібератаку на Бундестаг у 2015 році.

Про це повідомляє DW.

Німецький уряд вважає, що до кібератаки на Бундестаг причетна російська військова розвідслужба ГРУ, однак рішення про ведення санкцій ще не прийнято.

В офіційній відповіді на запит фракції Лівої партії йдеться, що "федеральний уряд пояснив свою пропозицію про введення санкцій у рамках ЄС матеріалами, отриманими від розвідслужб, та з загальнодоступних джерел".

Правоохоронні органи Німеччини видали міжнародний ордер на арешт 29-річного Дмитра Бадіна, якого підозрюють в кібератаках Бундестагу за замовленням Росії у 2015 році.

2 червня 2020 року стало відомо про те, що дипломати ЄС мають намір ввести санкції проти відповідальних за кібернападу на німецький Бундестаг осіб.