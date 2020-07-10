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Рада безпеки РФ обговорив Україну з Путіним

Рада безпеки РФ обговорив Україну з Путіним
17:14 Сьогодні Телеграф УНН Фото: unsplash.com
Під час сьогоднішньої оперативної наради з постійними членами Ради безпеки Росії, яку в режимі відеозв'язку провів президент РФ Володимир Путін, обговорювали питання України. Про це сказано в заяві за підсумками зустрічі на сайті Кремля, передає УНН.

"Відбувся обмін думками з ряду міжнародних тем. Зокрема, висловлено розчарування у зв'язку з відсутністю динаміки по врегулюванню кризи на південному сході України", - повідомили в Кремлі.

Повідомляється, що в нараді взяли участь спікери обох палат парламенту Валентина Матвієнко і В'ячеслав Володін, заступник голови СБ РФ Дмитро Медведєв і секретар Радбезу Микола Патрушев, голова адміністрації Кремля Антон Вайн, міністри внутрішніх справ Володимир Колокольцев і закордонних справ Сергій Лавров, керівники ФСБ і СВР Олександр Бортніков і Сергій Наришкін, а також спецпредставник президента з питань природоохоронної діяльності, екології та транспорту Сергій Іванов.

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На цьому тижні в форматі відеоконференції відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. На засіданні українська сторона закликала до встановлення режиму тиші у зв'язку з ситуацією в Луганській області, де вирують лісові пожежі.

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Все по темі:

Путин, РФ, Рада безпеки.

Автор:

Телеграф
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