Негода в Естонії: близько 34 тисячі будинків залишилися без світла

В Західній Естонії відбулася велика буря. Про проблеми з електроенергією почали повідомляти по всій території країни.

У західних регіонах Рапламаа та Йігевамаа знеструмлено 34 тисячі будинків. Такими є наслідки непогоди в Естонії.

Про це повідомляє місцеве видання ERR.

Оператор електромережі Elektrilevi, найбільшого мережевого підприємства країни з доставки електроенергію, заявив, що в неділю вранці в електроенергії 9162 клієнтів не мали електроенергії, а про аварії повідомлялося по всій Естонії, за винятком округів Хійумаа та Валга та Леане, за електропостачання яких покладається Іматра Електер.

"Бурхливий вітер, який вразив Естонію в суботу, спричинив великі відключення електроенергії майже по всій країні, - заявив представник прес-служби "Elektrilevi", додавши, що команди працювали всю ніч, щоб виправити 70 проблем середньої напруги та 36 низьких напруг.

"На піку негоди без електропостачання залишилися понад 34 000 домогосподарств", - йдеться у повідомленні.

Найбільше домогосподарств постраждали в округах Рапла, Йгегева та Пярну.