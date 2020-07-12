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Угорщина посилює обмеження на кордоні, з 15 липня в'їзд з України заборонять

Угорщина посилює обмеження на кордоні, з 15 липня в'їзд з України заборонять
16:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Угорщина посилила обмеження щодо мандрівок через кордон після спалаху випадків коронавірусу за кордоном, зокрема у сусідніх країнах. В&#39;їзд з території України буде заборонено, як з країни, що належить до "червоної зони" поширення хвороби COVID-19.

Про це пише NYT з посиланням на керівника адміністрації голови уряду країни Гергея Гуляша.

"Угорщина запроваджує нові обмеження на транскордонні поїздки вже з наступної середи, щоб запобігти поширенню коронавірусу після спалаху нових випадків захворювання у кількох країнах", - йдеться у повідомленні.

У неділю Гуляш заявив на онлайн-конференції, що нові обмеження необхідні для стримання коронавірусу "поза межами країни", щоб уникнути повторного запровадження внутрішнього карантину.

Згідно з новими правилами, громадяни Угорщини, які повертаються з країн підвищеного ризику, повинні будуть пройти медичні перевірки на кордоні, їм доведеться також пройти 14 карантинний день, навіть якщо вони не інфіковані. Цього можна буде уникнути лише за допомогою двох негативних тестів COVID-19, зроблених протягом попередніх 5 днів, зазначив Гуляш.

Те саме стосується іноземців, які приїжджають з країн "жовтої зони", натомість тим, хто їхатиме з "червоних" країн, буде заборонено в'їзд до Угорщини.

Такі країни, як Албанія, Косово, Чорногорія та Україна, належать до червоної категорії поруч з деякими іншими державами.

Сербія, Болгарія, Португалія, Румунія, РФ, Швеція та Велика Британія належать до країн, визначених як "жовті", поїздки з Хорватії - популярного місця відпочинку для угорців - поки що здійснюватимуться без обмежень.

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Перелік країн буде регулярно переглядатися.

Транзитні та вантажні поїздки, а також ділові поїздки звільнені від застосування нових обмежень, але перевірки стану здоров'я все ж можуть проводитися.

В Угорщині, чисельність населення якої складає близько 10 мільйонів осіб, наразі зафіксовано 4 234 випадки COVID-19 та 595 смертей внаслідок пандемії.

У світі з початку пандемії COVID-19 виявили у 12 мільйонів 847 тисяч 293 осіб, з них 7 мільйонів 483 тисячі 287 пацієнтів одужали, а 567 734 — померли від ускладнень.

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Все по темі:

Карантин, "Кордон", Коронавірус, Кгорщина.

Автор:

Телеграф
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