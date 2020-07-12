У Польщі простежують високу явку у другому турі президентських виборів

У Польщі в другому турі президентських виборів спостерігається висока явка виборців.

Станом на 13-ту годину (за київським часом) у виборах взяли участь 24,73% виборців, що становить понад 7,2 млн осіб, інформує Укрінформ.

“Видано 7 млн 209 тис. 052 бюлетені, що становить 24,73% від загальної кількості осіб, котрі мають право голосувати”,- повідомив голова Державної виборчої комісії РП Сильвестер Марціняк.

Явка є на понад 0,6%, або близько 100 тис. осіб вищою, ніж під час першого туру виборів 28 червня.

Найвища явка на виборах спостерігається у Мазовецькому воєводстві (26,92%) на сході країни, найменша – в Опольському воєводстві (23,36%) на заході РП. Серед великих міст найвища явка є у Варшаві (28,72%), найнижча - у Гданську (21,37%).

Дуже висока явка спостерігається серед польських виборців за кордоном. Зокрема, черги до дільниць спостерігаються у Чехії, Угорщині, Хорватії та інших країнах.

Як повідомлялося, як Дуда, якого підтримує правоконсервативна Об’єднана правиця, так і мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується від ліберальної Громадянської коаліції, мають приблизно однакові шанси на перемогу.