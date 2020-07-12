Екзит-пол: Дуда перемагає на виборах президента Польщі

Чинний президент Польщі Анджей Дуда у другому турі президентських виборів виграє у мера Варшави Рафала Тшасковського з відривом у 0,8%. Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного центром Ipsos для телеканалів TVP Info, Polsat, TVN24.