Екзит-пол: Дуда перемагає на виборах президента Польщі

Згідно з опитуванням, Дуда набирає 50,4%, а Тшасковський – 49,6%.
Як зауважили в Ipsos, на підставі актуальних даних неможливо визначити переможця, оскільки похибка в опитуванні становить 2%.
Явка на виборах сягнула 68,9% - це найвищий показник в історії демократичної Польщі.
Як відомо, Дуда удруге балотувався у президенти за підтримки владної партії “Право і Справедливість” (PiS), а Тшасковський – за підтримки опозиційної Громадянської коаліції.
У першому турі Дуда набрав 43,5%, а Тшасковський – 30,46%.
Державна виборча комісія планує оприлюднити офіційні результати виборів у понеділок.