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У Болгарії тривають протести: вимагають відставки уряду

У Болгарії тривають протести: вимагають відставки уряду
11:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Антиурядові протести в Болгарії не вщухають вже четвертий день поспіль.

Тисячі людей в неділю, 12 липня, вийшли на вулиці столиці країни Софії та низки інших міст, в тому числі Бургаса, Варни й Пловдива з вимогою відставки уряду прем'єра-консерватора Бойка Борисова, повідомляє DW.

Соціалісти з опозиції в болгарському парламенті вже ініціювали голосування про недовіру прем'єру Борисову. Очікується, що воно відбудеться 15 липня. Лідер Болгарської соціалістичної партії Корнелія Нінова звинуватила Борисова і його партію "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" в "мафіозно-олігархічному" стилі управління.

Демонстрації почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були обумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений у боротьбі з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів. Глава держави Румен Радев, давній критик уряду Борисова, якого він звинувачує у зв'язках з олігархами, поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

У свою чергу Борисов заявив, що відкритий для діалогу і поважає право кожного на протест. Він закликав демонстрантів "бути обережними й не допустити пролиття жодної краплі крові під час мирного протесту", зазначивши, що риторика ненависті "не призведе ні до чого хорошого".

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У понеділок, 13 липня, в Софії планується чергова антиурядова демонстрація. На четвер, 16 липня, організаторами протестів анонсовані загальнонаціональні мітинги.

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Болгария, София, Протести.

Автор:

Телеграф
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