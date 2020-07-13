ЄС закликав Вірменію і Азербайджан воювати з коронавірусом

Євросоюз закликав Вірменію і Азербайджан утриматися від посилення напруги і направити ресурси на боротьбу з коронавірусом після того, як на кордоні між країнами виник збройний інцидент із загиблими, повідомляє Европейская правда.

Про це йдеться в заяві представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

"12-13 липня 2020 року Вірменія і Азербайджан повідомили про серйозний інцидент на їх кордоні, який пов'язаний із застосуванням важкої зброї. На жаль, це призвело до загибелі людей", - йдеться в заяві.

ЄС закликає сторони неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, спрямовувати енергію і ресурси на боротьбу з пандемією коронавірусу, відновити предметні переговори під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ і підготувати своє населення до миру ", - йдеться в заяві.

Це серйозне порушення припинення вогню підкреслює нагальну необхідність відновлення моніторингу ОБСЄ на місцях, як тільки дозволять умови.

Вірменія заявила, що військовослужбовці Азербайджану зробили спробу порушення державного кордону на автомобілі УАЗ, а потім намагалися захопити вірменський опорний пункт.

Азербайджан звинуватив Вірменію в провокації, заявивши, що вірменські військові відкрили вогонь з артилерійських установок.

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За даними Баку, є втрати з обох сторін. Єреван каже, що втрат з його боку немає.