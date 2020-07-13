Посол Азербайджану в Росії допустив масштабну війну з Вірменією

Посол Азербайджану в Росії Полад Бюльбюль огли допустив виникнення масштабної війни з Вірменією через Нагірний Карабах. Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва», коментуючи те що почалися бої на вірмено-азербайджанському кордоні.

Дипломат підкреслив, що Азербайджан «ніколи не змириться з втратою 20 відсотків своєї території», тому інциденти на кордоні неминучі. «Як ви думаєте, десятимільйонна, багата, розвинена інфраструктурно, озброєна країна буде дозволяти окупувати нескінченну кількість часу свою територію? Це ж неможливо », - сказав Бюльбюль огли.

За його словами, великі країни намагаються заморозити конфлікт, а переговори не дають результатів. Але поки іноземні війська перебувають на азербайджанській території, конфлікти триватимуть, зазначив посол. «І в один день можуть перерости в масштабну війну, яка буде катастрофою для всього регіону», - уклав Бюльбюль огли.

На думку дипломата, питання про те, хто перший почав, не має значення. «Пора вирішити цей конфлікт на основі міжнародного права, а міжнародне право повністю на азербайджанській стороні», - додав він.

У 1991 році Нагірний Карабах, переважно населений вірменами, проголосив незалежність від Азербайджану. Баку спробував повернути регіон силою. Через три роки сторони за посередництва Росії підписали протокол про перемир'я, але військові дії періодично поновлюються.