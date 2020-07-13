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Остаточні результати виборів у Польщі: Дуда виграв з 51,03% голосів

Остаточні результати виборів у Польщі: Дуда виграв з 51,03% голосів
21:51 Пн, 13 Липень 2020 Телеграф Укринформ
Аджей Дуда, чинний глава Польської держави переміг на президентських виборах, отримавши 51,03% голосів виборців.

Про це у понеділок увечері поінформувала Державна виборча комісія Польщі.

Як зазначається, інший кандидат, мер Варшави Рафал Тшасковський, набрав 48,97%.

За даними Держвиборчкому, явка на виборах становила 68,18%.

Раніше Тшасковський уже визнав свою поразку.

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Як повідомлялося, другий тур виборів президента Польщі відбувся 12 липня.

У країні та за кордоном було розгорнуто 27 231 виборчу дільницю, де мали змогу проголосувати майже 30 млн поляків, зокрема близько 520 тис. – за кордоном. У другому турі виборів за кордоном виявили бажання проголосувати на 150 тис. більше поляків, ніж у першому.

Цьогорічні вибори проходили за змішаною системою: голосування відбувалося як на дільницях, так і дистанційно, поштою. Загалом так званим кореспонденційним шляхом могли проголосувати понад 673 тис. осіб, зокрема 479 тис. осіб за кордоном.

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Вибори, Польща, Дуда.

Автор:

Телеграф
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