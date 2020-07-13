Остаточні результати виборів у Польщі: Дуда виграв з 51,03% голосів

Про це у понеділок увечері поінформувала Державна виборча комісія Польщі.
Як зазначається, інший кандидат, мер Варшави Рафал Тшасковський, набрав 48,97%.
За даними Держвиборчкому, явка на виборах становила 68,18%.
Раніше Тшасковський уже визнав свою поразку.
Як повідомлялося, другий тур виборів президента Польщі відбувся 12 липня.
У країні та за кордоном було розгорнуто 27 231 виборчу дільницю, де мали змогу проголосувати майже 30 млн поляків, зокрема близько 520 тис. – за кордоном. У другому турі виборів за кордоном виявили бажання проголосувати на 150 тис. більше поляків, ніж у першому.
Цьогорічні вибори проходили за змішаною системою: голосування відбувалося як на дільницях, так і дистанційно, поштою. Загалом так званим кореспонденційним шляхом могли проголосувати понад 673 тис. осіб, зокрема 479 тис. осіб за кордоном.