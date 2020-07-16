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Євросоюз бачить Індію як партнера в геополітиці, зокрема в досягненні кліматичних цілей

Євросоюз бачить Індію як партнера в геополітиці, зокрема в досягненні кліматичних цілей
08:37 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Європейський союз бачить в Індії партнера в геополітиці і, особливо, в досягненні кліматичних цілей, а також у підтримці відкритої світової торгівлі, заявив у середу голова Європейської ради Шарль Мішель за підсумками саміту ЄС-Індія.

"У міру зміни динаміки сили на всій земній кулі, ЄС хоче відігравати вагомішу роль у регіоні, а також роль глобальної держави", - сказав Мішель за підсумками саміту, який відбувся в середу в формі відеоконференції.

З індійської сторони в віртуальній зустрічі в верхах брав участь прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

У дискусії сторони зосередилися на трьох темах: пандемії COVID-19 і післякризовому відновленні економіки, двосторонніх відносинах, регіональних проблемах і питаннях безпеки.

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"ЄС і Індія, - зазначив Мішель, - об'єднуються в боротьбі з COVID-19, і я вітаю роль Індії, як на регіональному, так і на глобальному рівні, її вклад в розробку і виготовлення вакцини, яка повинна бути доступна всім".

Він наголосив, що ЄС і Індія і надалі розвиватимуть співробітництво з питань безпеки, оборони і військові контакти, взаємодіяти в боротьбі з тероризмом, кіберзагрозами і організованою злочинністю, разом працюватимуть над зміцненням безпеки в Індійському океані, яким проходить 40% обсягу їх двосторонньої торгівлі.

Але особливо важлива Євросоюзу Індія як союзник у досягненні кліматичних цілей, враховуючи, що на Європу припадає лише невелика частка глобальних викидів парникових газів.

"Європейський союз взяв на себе зобов'язання з європейського "зеленого курсу", - нагадала у своєму виступі глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. - Однак ми повністю усвідомлюємо той факт, що на глобальному рівні ми нічого не змінимо, якщо не будемо працювати з такими партнерами, як Індія".

Вона назвала хорошим підсумком саміту домовленість про початок спеціального діалогу зі зміни клімату, зокрема про зміцнення співпраці в сфері сонячної енергетики, офшорної вітроенергетики, ресурсоефективності та кругової економіки.

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ЄС - найбільший торговий і інвестиційний партнер Індії. Але Індія займає лише 2% обсягу зовнішньої торгівлі ЄС. Єврокомісія вважає це недостатнім і хоче укласти з Делі угоду про вільну торгівлю. Але, за словами брюссельських чиновників, це наштовхується на протекціоністські тенденції в сьогоднішній Індії.

"Ми хочемо прийти до масштабної торговельної угоди, якої поки немає, але з встановленням діалогу з торгівлі та інвестицій на високому рівні сподіваємося просунутися вперед, - сказала фон дер Ляєн. - Вона повинна включати наші звичайні вимоги про доступ до ринку державних закупівель та, звичайно, (про стандарти) сталого розвитку".

За підсумками саміту підписано Спільну заяву, в якій зафіксовані стан відносин ЄС-Індія і спільне бачення розвитку їх співпраці.

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Индия, ЄС, Співпраця.

Автор:

Телеграф
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