Шведське головування в ОБСЄ: головний пріоритет - це повернення Криму Україні

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Швеції Роберт Ридберг під час презентації пріоритетів Шведського головування на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Найбільш кричущим та недавнім викликом європейському порядку безпеки є те, що тут у Відні часто називають як "криза в та навколо України" або ж, скоріш, як це було описано під час Щорічної конференції з огляду питань безпеки в червні, "події стосовно України". Будучи головою, ми продовжуватимемо спиратися на зусилля наших попередників у пошуку стійкого політичного врегулювання конфлікту відповідно до принципів та зобов'язань ОБСЄ. Це має бути на основі повної поваги до суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів, тобто, включаючи Крим та Севастополь", - заявив він.
При цьому заступник глави МЗС Швеції вказав на важливе значення у цьому плані роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, Тристоронньої контактної групи та тісної співпраці з Нормандським форматом.
Крім того, Шведське головування докладатиме зусилля з врегулювання конфліктів у Грузії та Нагірному Карабасі, а також до процесу врегулювання у Придністров'ї.
"Здійснення внеску у врегулювання конфліктів у регіоні ОБСЄ буде серед головних пріоритетів нашого порядку денного", - заявив Ридберг.
З метою забезпечення стабільного та стійкого регіону Шведське головування буде тісно співпрацювати з польовими місіями ОБСЄ, які є "центральним інструментом, який робить ОБСЄ по-справжньому тією унікальною безпековою організацією, якою вона є".
У своєму виступі заступник глави МЗС Швеції також нагадав країнам-учасницям, що "настав час жити у відповідності до спільних зобов’язань, закладених у Гельсінському заключному акті та Паризькій хартії 1990 року".
У політико-військовому вимірі Шведське головування в ОБСЄ просуватиме далі програму "Жінки, мир та безпека" та підтримувати дискусії щодо модернізації Віденського документа з метою підвищення транспарентності та зміцнення довіри між державами у військових питаннях.
В економічному та екологічному вимірах ОБСЄ Швеція зосередиться на участі жінок в економіці, боротьбі з корупцією та зміцненні належного врядування, протидії екологічним викликам, а також створення умов для сталого зростання і розвитку в умовах виходу з пандемії COVID19.
У людському вимірі увага буде зосереджена на праві на свободу вираження поглядів та свободі ЗМІ, а також на демократичних процесах та просуванні прав людини, основних свобод та демократії.
Як повідомлялося, головування в ОБСЄ відбувається на ротаційній основі країнами-учасницями протягом року. У 2020 році головує Албанія, з 1 січня 2021 року функції головування перейме на себе Швеція.