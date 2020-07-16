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До кінця століття населення понад 20 країн може скоротися удвічі. Що чекає на Україну?

До кінця століття населення понад 20 країн може скоротися удвічі. Що чекає на Україну?
13:46 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Нове дослідження темпів народжуваності у світі виявило, що з 2064 року населення Землі почне зменшуватися і до кінця століття буде сягати 8,8 млрд людей, що на 2 млрд менше, ніж прогнозували раніше. Результати дослідження групи спеціалістів із Сіетла опубліковано в медичному журналі The Lancet.

"Прогнозується, що у 2064 році населення Землі досягне піку у 9,7 млрд, а потім почне скорочуватися. Основною причиною цього в тому, що все більше жінок у світі роблять вибір на користь освіти і роботи. А також усе доступнішими стають контрацептиви", - йдеться в повідомленні.

Україні автори дослідження передрікають зменшення населення до кінця століття більш ніж у два рази — до 17,55 мільйона (розрахунок проводився на основі даних за 2017 рік, коли в Україні було 44,69 мільйона населення).

Вчені кажуть, що з такими темпами до 2100 року населення 23 країн скоротися удвічі. Це, зокрема, Іспанія, Португалія, Таїланд та Південна Корея.

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Водночас населення Японії, яке у 2017 році становило 128 млн людей, до кінця сторіччя може скоротитися до 53 млн, а Італії — з 61 млн до 28 млн.

Китаю експерти прогнозують пік кількості населення у 2024 році — 1,4 млрд. А от до кінця сторіччя ця цифра може скоротитися до 732 млн.

На перше місце за населенням тоді може вийти Індія.

Вчені зазначають, що проблема у такому скороченні населення може полягати у тому, що у світі зміниться його вікова структура. Збільшиться кількість людей, яким буде за 80 років (зі 141 млн до 866 млн). Водночас, кількість дітей до 5 років зменшиться з 681 млн до 401 млн.

"Хто буде платити податки і внески за медичне страхування у світі, який масово постарів? Хто буде доглядати за літніми людьми? Чи зможуть люди взагалі піти на пенсію?", — наголошує один із авторів дослідження Крістофер Мюррей.

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У зв’язку з цими прогнозами вчені наголосили, що "суспільство потребує реорганізації".

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Україна, Населення, Вченні.

Автор:

Телеграф
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