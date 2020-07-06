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Вчені знайшли дві планети, на яких може існувати життя

Вчені знайшли дві планети, на яких може існувати життя
19:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: sciencealert.com
Група європейських астрономів нещодавно відкрила в системі зірки Lacaille 9352 2 екзопланети, на яких, можливо, існує атмосфера. Про це повідомляється на порталі Science Alert.

"Європейські астрономи проекту RedDots виявили в системі зірки Lacaille 9352 дві суперземлі, на яких, імовірно, присутня атмосфера. Відкриті планети розташовані в "зоні населеності", і астрономи припускають, що ці об'єкти можуть бути придатними для життя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця нещодавно виявлена система планет розташована порівняно близько — лише в 10,7 світлових років від Сонячної системи. Зірка Lacaille 9352, навколо якої і обертаються планети, була відкрита ще в 18 столітті. Але після того, як на її орбіті було виявлено дві екзопланети, імовірно, земного типу, ця система може стати однією з найбільш вивчених в нашому районі Всесвіту.

"Планети нададуть найкращі можливості для більш детальних досліджень, включаючи пошук життя поза нашою Сонячною системою", — сказала астрофізик Сандра Джеферс з Геттінгенського університету в Німеччині.

Як і що можна буде побачити на великому параді планет

Вчені також припускають, що у відкритій системі може бути ще одна планета, яка обертається на більшій відстані від зірки, але поки що даних про її існування недостатньо.

Lacaille 9352, маса якої оцінюється в половину маси Сонця, є червоним карликом — тобто старою, відносно прохолодною, маленькою зіркою. Це найбільш поширений тип зірок в Чумацькому Шляху.

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Космос, Вчені.

Автор:

Телеграф
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