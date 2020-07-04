Як і що можна буде побачити на великому параді планет

Парад планетарних масштабів
4 липня починається великий парад планет, коли в одну лінію вишиковуються шість планет: від Меркурія до Сатурна. Причому така конфігурація буває раз в два десятка років, інші варіанти трапляються частіше. Однак парад - це не швидке астрономічне явище, воно може тривати кілька місяців.
Парад планет - це коли кілька планет з'являються по одну сторону від Сонця. Але не всі ми їх можемо бачити. Якби могли полетіти далеко від Землі і від Сонячної системи і подивитися на неї з боку, як в планетарії, то тоді ми б побачили всі планети.
Що і коли можна побачити?
Парад планет буде спостерігатися до середини серпня, проте побачити неозброєним оком можливо тільки кілька планет. Так, Меркурій не вдасться розгледіти, тому що він знаходиться прямо в проекції на Сонце і потопає в його променях. Венеру видно тільки рано вранці, коли ще сутінки. Марс можна спостерігати в першій половині ночі в районі 3 годин, він має червонуватий відтінок.
А Уран із Нептуном вийде розглянути тільки через телескоп, тому що вони занадто далекі планети. Найяскравішими небесними тілами на параді будуть Юпітер і Сатурн. Найкрасивіший вигляд у Юпітера буде 14 липня, оскільки він вступить в протистояння, а Сатурн - 21 липня.
На планети краще дивитися в бінокль або в телескоп. А коли відкриються планетарії, то можна спостерігати за планетами і там.
Який вплив на Землю?
Ніякого сильного впливу парад планет на Землю не робить.
Гравітаційно на нашу планету впливають два тіла - Місяць і Сонце. Решта астрономічні об'єкти можуть підлаштовуватись під будь-які зміни, але на Землі це ніяк не відіб'ється.
Інші планети знаходяться занадто далеко від Землі, а Юпітер хоч і має велику гравітацію, то він зосереджується на малих тілах: своїх супутниках і найближчих астероїдах.
Навіть така сумарна гравітація, яка складається при такому положенні планет, не впливає на Землю. Ніякі катастрофи на нашій планеті в зв'язку з цим не відбудуться.