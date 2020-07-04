Як і що можна буде побачити на великому параді планет

У суботу, 4 липня, розпочнеться великий парад планет: в ряд вишикуються шість небесних тіл Сонячної системи, включаючи Землю. Причому дехто може помилуватися деякими з них навіть неозброєним оком, якщо не пошкодують сил встати раніше або просидіти всю ніч, спостерігаючи за зоряним небом. Пише m24.ru.

Парад планетарних масштабів

4 липня починається великий парад планет, коли в одну лінію вишиковуються шість планет: від Меркурія до Сатурна. Причому така конфігурація буває раз в два десятка років, інші варіанти трапляються частіше. Однак парад - це не швидке астрономічне явище, воно може тривати кілька місяців.

Парад планет - це коли кілька планет з'являються по одну сторону від Сонця. Але не всі ми їх можемо бачити. Якби могли полетіти далеко від Землі і від Сонячної системи і подивитися на неї з боку, як в планетарії, то тоді ми б побачили всі планети.

Що і коли можна побачити?

Парад планет буде спостерігатися до середини серпня, проте побачити неозброєним оком можливо тільки кілька планет. Так, Меркурій не вдасться розгледіти, тому що він знаходиться прямо в проекції на Сонце і потопає в його променях. Венеру видно тільки рано вранці, коли ще сутінки. Марс можна спостерігати в першій половині ночі в районі 3 годин, він має червонуватий відтінок.

А Уран із Нептуном вийде розглянути тільки через телескоп, тому що вони занадто далекі планети. Найяскравішими небесними тілами на параді будуть Юпітер і Сатурн. Найкрасивіший вигляд у Юпітера буде 14 липня, оскільки він вступить в протистояння, а Сатурн - 21 липня.

На планети краще дивитися в бінокль або в телескоп. А коли відкриються планетарії, то можна спостерігати за планетами і там.

Який вплив на Землю?

Ніякого сильного впливу парад планет на Землю не робить.

Гравітаційно на нашу планету впливають два тіла - Місяць і Сонце. Решта астрономічні об'єкти можуть підлаштовуватись під будь-які зміни, але на Землі це ніяк не відіб'ється.

Інші планети знаходяться занадто далеко від Землі, а Юпітер хоч і має велику гравітацію, то він зосереджується на малих тілах: своїх супутниках і найближчих астероїдах.

Навіть така сумарна гравітація, яка складається при такому положенні планет, не впливає на Землю. Ніякі катастрофи на нашій планеті в зв'язку з цим не відбудуться.