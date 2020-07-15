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До Землі наближається яскрава комета, якій близько 4-х мільярдів років

До Землі наближається яскрава комета, якій близько 4-х мільярдів років
17:09 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
23 липня комета буде найближче до Землі. Наступного разу на таку відстань вона наблизиться до нашої планети майже через 7 тисяч років.

До нашої Землі наближається найяскравіша за 7 років комета Неовай (NEOWISE). Космічній гості близько 4 мільярдів років.

Її яскравість порівнянна з зірками на нічному небі, запевняють астрономи. Відкрили комету вчені в березні 2020 року. Щоб її розглянути, досить буде звичайного бінокля. Видно її буде ще тиждень.

Кадри з участю комети зняті очевидцями з різних куточків землі. Космічну гостю вже відобразили у Франції, в Гірському Алтаї навіть на ясному небі. Фотографи усього світу немов влаштували змагання в зйомках небесної мандрівниці.

Неовайз - це ім'я вчені дали комету на честь телескопа. За допомогою нього вони і виявили космічне тіло. Виглядає вона як невелика плямочка, навіть як смужка, тому що у неї досить сильний хвіст.

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Виразно видно комету в нічний час доби в Північній півкулі нашої планети. Зараз космічна гостя проходить по сузір'ю Рисі, а 17 липня виявиться серед зірок Великої Ведмедиці.

Доцент Інституту фізики КФУ коментує, що це досить рідкісний випадок, який в останній раз спостерігали в Казані в 1997 році. Найближче до Землі космічна гостя наблизиться 23 липня, відстань до планети складе близько 100 мільйонів кілометрів.

Сам факт такого зближення вважається унікальним, запевняють астрономи, адже за космічними мірками комета знаходиться досить близько. Наступного разу на таку відстань вона наблизиться до нашої планети майже через сім тисяч років.

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Комета.

Автор:

Телеграф
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