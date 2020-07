У Франції горів собор Святих Петра й Павла (Відео)

У соборі Святих Петра й Павла міста Нант на заході Франції сталась пожежа. На ліквідацію полум’я мобілізували 70 рятувальників.

За інформацією ЗМІ, сигнал про пожежу поступив приблизно о 7:30 ранку.

Як зазначено, в пожежній службі регіону підтвердили інформацію, вказавши, що пожежа розгорілася всередині собору. Густий чорний дим помітний за вітражем, розташованим між двома вежами готичного собору, побудованого між 15 і 19 століттями, який вже постраждав від пожежі в 1972 році.

Зазначається, що полум’я поки не змогли приборкати. Самі ж рятувальники називають пожежу «серйозною».

Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 18, 2020