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У Франції горів собор Святих Петра й Павла (Відео)

У Франції горів собор Святих Петра й Павла (Відео)
11:55 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Полум’я поки приборкати не вдалось. Самі ж рятувальники називають пожежу «серйозною».

У соборі Святих Петра й Павла міста Нант на заході Франції сталась пожежа. На ліквідацію полум’я мобілізували 70 рятувальників.

За інформацією ЗМІ, сигнал про пожежу поступив приблизно о 7:30 ранку. 

 

Як зазначено, в пожежній службі регіону підтвердили інформацію, вказавши, що пожежа розгорілася всередині собору. Густий чорний дим помітний за вітражем, розташованим між двома вежами готичного собору, побудованого між 15 і 19 століттями, який вже постраждав від пожежі в 1972 році.

Зазначається, що полум’я поки не змогли приборкати. Самі ж рятувальники називають пожежу «серйозною».

 

Собор є одним з найбільших готичних церков Франції, що будувався 457 років – аж до 1891-го.

Готичний собор XV століття в Нанті вже горів 28 січня 1972 року, що після чого його закрили на три роки на ремонт.

Собор святого Петра і Павла в Нанті - кафедральний собор Нантський єпархії, найбільша готична церква історичної Бретані і одна з найбільших у всій Франції, всього на 6 м нижче Собору Паризької Богоматері, а по висоті нефа під склепіннями перевершує його.

У соборі поховані батьки Анни Бретонської - Франциск II і Маргарита де Фуа. Їх подвійний надгробок, прикрашений алегоричними фігурами - один із шедеврів французької скульптури (автори Мішель Коломб і Жан Перреаля).

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Нант, Собор Петра і Павла.

Автор:

Телеграф
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