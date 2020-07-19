Скачать
Неділя, 19.07.2020
В українській армії виявили вже 140 випадків коронавірусу, за добу - 13
В українській армії виявили вже 140 випадків коронавірусу, за добу - 13
На Львівщині підтверджено 8 тисяч випадків інфікування коронавірусом
На Львівщині підтверджено 8 тисяч випадків інфікування коронавірусом
Гвардіола: Ман Сіті потрібно виходити у фінал Ліги чемпіонів
Гвардіола: Ман Сіті потрібно виходити у фінал Ліги чемпіонів
У майбутньому літо може стати "занадто гарячим" для людей
У майбутньому літо може стати "занадто гарячим" для людей

Британія послаблює карантин: з 1 серпня дозволять концерти у приміщеннях

Британія послаблює карантин: з 1 серпня дозволять концерти у приміщеннях
13:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
З 1 серпня у Великій Британії відновляться концерти та виступи у приміщеннях для живої аудиторії на тлі подальшого послаблення карантинних обмежень. Про це інформує портал Brave Words.

"Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон, який зазнає критики через неналежну реакцію на пандемію COVID-19 у Великій Британії протягом останніх кількох місяців, заявив під час пресконференції у п'ятницю, 17 липня, що уряд готується знову дозволити проведення концертів та виступів у приміщеннях", - йдеться у повідомленні.

Джонсон підкреслив, що ці плани є умовними, виходячи з того, наскільки Велика Британія буде здатна стримувати поширення хвороби COVID-19.

"З 1 серпня ми відновимо виступи у приміщеннях для живої аудиторії за умови успіху пілотних заходів", - сказав Джонсон.

Як зазначається, в Британії буде проведено пілотні масові зібрання, з метою більш широкого відкриття країни восени.

З жовтня уряд має намір також дозволити проведення конференцій та інших ділових подій. Ці заходи мають здійснюватись за умови дотримання норм безпеки.

Євросоюз бачить Індію як партнера в геополітиці, зокрема в досягненні кліматичних цілей

Згідно з даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі станом на ранок 19 липня складає 14 429 382 особи. Кількість смертельних випадків — 604 963. Одужали - 8 620 954 пацієнти.

Наразі у Великій Британії зафіксовано 294 066 підтверджених випадків коронавірусу та 45 273 летальні випадки унаслідок епідемії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Концерт, Британия, Карантин, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Барселона" очолює рейтинг найрезультативніших команд XXI століття
02 У світі зафіксували 259 848 нових випадків коронавірусу
03 Уряд виділив 103,7 мільйона на додаткові виплати інтернам
04 В Україні підтвердили 58 842 випадки коронавірусу, за добу - 731
05 Олена Кравець зворушливо привітала своїх двійнят з днем народження
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Британія послаблює карантин: з 1 серпня дозволять концерти у приміщеннях
Британія послаблює карантин: з 1 серпня дозволять концерти у приміщеннях
Уряд виділив 103,7 мільйона на додаткові виплати інтернам
Уряд виділив 103,7 мільйона на додаткові виплати інтернам
Субсидії в 2021 році не скорочуватимуть
Субсидії в 2021 році не скорочуватимуть
Принцеса Беатріс зіграла таємне весілля у бабусиній сукні (Фото)
Принцеса Беатріс зіграла таємне весілля у бабусиній сукні (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся