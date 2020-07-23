Макрон прагне санкцій ЄС за "порушення" у грецьких водах

Президент Франції Еммануель Макрон вимагає запровадження санкцій ЄС проти порушників, що діють у водах Греції та Кіпру.

Про це повідомляє New Europe.

"Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС повинен реагувати на провокації у Східному Середземномор'ї та запровадити санкції проти тих, хто порушує територіальні води Греції та Кіпру", - йдеться у повідомленні.

Президент Франції також підкреслив, що Туреччина та РФ отримують вигоду внаслідок недостатньої активності ЄС у регіоні, де "питання енергетики та безпеки є важливими".

Президент Франції також пообіцяв підтримувати Грецію та Кіпр, заявивши, що "неприпустимо, щоб морський простір країн-членів (ЄС) був під загрозою. Ті, хто це робить, повинні зазнати санкційного тиску".

«Було б серйозною помилкою залишати нашу безпеку у Середземномор'ї в руках інших акторів. Це не варіант для Європи, і це не те, що Франція дозволить зробитиЗараз", - сказав Макрон журналістам на пресконфенції разом зі своїм кіпрським колегою Нікосом Анастасіядесом.

Під час зустрічі з Анастасіядесом президент Франції також повторив свій заклик до припинення вогню у Лівії.