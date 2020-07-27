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Серед інфікованих на фермі у Баварії є українці

Серед інфікованих на фермі у Баварії є українці
08:48 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
На одній із ферм у баварському районі Дінгольфінг-Ландау коронавірус виявили одразу у 174 працівників, повідомила у неділю, 26 липня, місцева влада. У результаті, всіх 480 працівників сільгосппідприємства відправили на карантин, передає DW.

"Щоб уникнути подальшого поширення (коронавірусу - ред.), ми, на жаль, мусимо зробити цей крок для захисту населення", - сказав голова округу Вернер Бумедер.

За його словами, працівники, що допомагають зі збром врожаю, приїхали на ферму з Угорщини, Румунії, Болгарії та України.

Тестування працівників було проведено після того, як раніше цього тижня стало відомо, що на фермі інфікувалися семеро співробітників. Місцева влада повідомила, що під час збору врожаю гігієнічних норм, імовірно, не дотримувалися, тому довелося відправити на карантин усіх співробітників ферми.

Як наголосила міністерка охорони здоров'я Баварії Мелані Гумль, на інших фермах у Нижній Баварії також проведуть тестування працівників на коронавірус.

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Як повідомлялося, у столичному Інституті спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" зафіксовано спалах захворюваності на коронавірус.

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Все по темі:

Бавария, Карантин, Німеччина, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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