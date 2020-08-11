Репресії в Білорусі: Євросоюз готує негайну заяву

В Європейському Союзі готують відповідь на репресії і арешти в Білорусі, що почалися в ніч з 9 на 10 серпня після голосування на президентських виборах.

Європа не буде стояти осторонь репресій і арештів, які прямо зараз відбуваються в Білорусі, і активно готує свою відповідь.

Про це заявив глава Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми здійснюємо уважне відстеження подій і працюємо над відповіддю ЄС і заявою 27 країн в рамках Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ", - написав Боррель в своєму Twitter-акаунті.

Violent repression and arrests of peaceful protesters in #Belarus have to stop. Belarusian people have right to democracy and free and fair elections. Following closely the developments and working on EU response and EU 27 declaration with Foreign Affairs Council Ministers. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 11, 2020

Він вимагає демократії в країні і вимагає припинити насильство по відношенню до протестуючих білорусів.

"У білорусів є повне право на демократію і вільні вибори", - підсумував він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ країни Томаш Петршічек заявив, що заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про причетність Чехії до протестів в Мінську не відповідають дійсності.

Як відомо, в Білорусі після завершення президентських виборів почалися масові акції протесту, які тривають вже третій день. Детальніше про те, що відбувається в країні читайте в матеріалі Телеграфа.