Репресії в Білорусі: Євросоюз готує негайну заяву

Європа не буде стояти осторонь репресій і арештів, які прямо зараз відбуваються в Білорусі, і активно готує свою відповідь.

Про це заявив глава Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми здійснюємо уважне відстеження подій і працюємо над відповіддю ЄС і заявою 27 країн в рамках Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ", - написав Боррель в своєму Twitter-акаунті.

Violent repression and arrests of peaceful protesters in #Belarus have to stop.

Belarusian people have right to democracy and free and fair elections.

Following closely the developments and working on EU response and EU 27 declaration with Foreign Affairs Council Ministers.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 11, 2020