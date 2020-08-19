"Кадри з демонстрацій говорять самі за себе": спікер Бундестагу закликав "диктатора Білорусі" відмовитися від насильства

Голова Бундестагу Вольфганг Шойбле закликав владу Білорусі припинити насильство в сторону мирних демонстрантів. Про це він розповів в інтерв'ю DW.

"Коли диктатору приходить кінець, краще знайти спосіб відмовитися від подальшого насильства", - сказав Шойбле, додавши, що для нього "очевидно, що режиму в Білорусі прийшов кінець".

У свою чергу Європа, за його словами, повинна з усією чіткістю показати, що "використовує всі свої можливості для того щоб наполягати на дотриманні прав людини, демократії та відмови від насильства".

При цьому європейці не прагнуть до розподілу сфер впливу, а усвідомлюють свою відповідальність - в тому числі своїх сусідів, пояснив німецький політик.

"Коли виступають за права людини, принцип ненасильства, демократії, то це спрямоване не проти кого-небудь, і тим більше не проти Росії", - заявив він.

За словами спікера парламенту ФРН, важливо врегулювати ситуацію ненасильницькими методами.

"Для диктатора в Білорусі було б розумним, нарешті, усвідомити, що кадри з демонстрацій - у тому числі, які він спробував організувати - говорять самі за себе", - додав Шойбле.