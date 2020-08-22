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Йде назустріч: ЄС вирішив знизити мита США

Йде назустріч: ЄС вирішив знизити мита США
13:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
США і Євросоюз підписали угоду про зниження мит, яке розширить доступ до експортних ринків на сотні мільйонів доларів. Про це повідомляє "Голос Америки".

"Це зниження мит стало першим, узгодженим США і ЄС за більш ніж два десятиліття", - йдеться в повідомленні.

Про це повідомили торговий представник США Роберт Лайтхайзер і торговий комісар Європейського Союзу Філ Хоган.

Як говориться в тексті заяви, ЄС скасує мита на імпорт живих і заморожених лобстерів з США. У 2017 році в Євросоюз з США були експортовані лобстери на суму понад 111 млн доларів.

Євросоюз скасує ці тарифи на основі режиму найбільшого сприяння заднім числом, починаючи з 1 серпня 2020 року. Ці мита скасовуються на п'ять років, а Єврокомісія негайно почне процедури, спрямовані на те, щоб такі зміни мали постійний характер.

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Сполучені Штати знизять на 50% свої мита на певні продукти, що імпортуються з ЄС, середньорічний вартістю в 160 млн доларів, включаючи певні кулінарні напівфабрикати, деякі види кришталевого посуду, препарати для обробки поверхонь, ракетне паливо і запальничками для сигарет.

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Все по темі:

США, ЄС.

Автор:

Телеграф
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