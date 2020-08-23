У Лондоні заклинило знаменитий Тауерський міст

Дві частини Тауерського моста в Лондоні залишалися розведеними під різним кутом близько години через механічну поломку - відмовила електрогідравлічна система.

У столиці Великобританії в суботу, 22 серпня, ввечері заклинило Тауерський міст під час розведення для пропуску судів по Темзі.

Про це повідомляє The Guardian.

Тільки через півтори години після такого інциденту міст відкрили для пішоходів, тоді як водіям рекомендували шукати шляхи об'їзду.

Як стало відомо з соцмереж, поломка історичної будівлі трапилася о 18:00 за Києвом. Відкрили міст о 20:20.

"Тауерський міст в даний час закритий для пішоходів і транспорту через технічну несправність. Фахівці посилено працюють, щоб налагодити роботу моста", - зазначила поліція Лондона в Twitter.

У неділю вранці міст вже функціонує в нормальному режимі.