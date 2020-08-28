Із 2 вересня Польща заборонить польоти з 46 країн: список

Польща заборонить польоти з 46 країн, включаючи Францію і Іспанію, згідно з проектом постанови, опублікованому в четвер.

Польща заборонить польоти з 46 країн, але Україна не має в цьому списку. Проект постанови про заборону польотів з'явився в переліку законодавчих актів уряду в четвер увечері. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Проект постанови про заборону польотів з'явився в списку законодавчих актів уряду в четвер увечері. Нові правила вступлять в силу з 2 вересня. Україна не входить в список країн.

На цей момент показники зараження коронавірусом в таких країнах, як Іспанія, Албанія і Мальта, вказують на те, що кількість випадків захворювання велике і продовжує рости.

У проекті постанови, розробленому Міністерством інфраструктури, не розглядається питання про карантин для осіб, які повертаються із заборонених країн. За введення таких положень несе відповідальність Міністерство охорони здоров'я.

Проект постанови передбачає, що заборона на польоти не буде застосовуватися до літаків, які працюють на замовлення або за згодою прем'єр-міністра. Заборона не торкнеться і військових польотів.

Остаточна версія постанови буде опублікована, ймовірно, 1 вересня.

На цей момент список виглядає наступним чином: Беліз, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Бразилія, Бахрейн, Королівство Есватіні, Іспанія, Мексика, Ізраїль, Катар, Кувейт, Лівія, Албанія, Аргентина, Вірменія, Чилі, Хорватія, Домініканська Республіка, Еквадор, Франція, Гватемала, Гондурас, Індія, Ірак, Казахстан, Колумбія, Косово, Коста-Ріка, Ліван, Північна Македонія, Мальдіви, Мальта, Молдова, Намібія, Панама, Парагвай, Перу, Південна Африка, Сальвадор, Сурінам, Кабо-Верде, Румунія, США, Люксембург, Болівія, Багами.