Макрон висловив сумніви в "Північному потоці 2"

Президент Франції Еммануель Макрон висловив сумнів в проекті "Північний потік 2". Про це пише Reuters.

"Я не думаю, що підхід до ведення справ з Росією повинен бути наївним, і я не думаю, що він повинен будується на збільшенні нашої залежності від Росії. Це завжди живило мої сумніви з приводу проекту" Північний потік - 2 ". Канцлер Німеччини ( Ангела Меркель) знає про це ", - зазначив Макрон.

Нагадаємо, учасник проекту "Північний потік-2" компанія Uniper заявила, що російський газопровід в обхід України можуть не добудувати.

У заяві наголошується, що підготовка нових санкцій США збільшує ймовірність того, що запуск "Північного потоку-2" буде відкладений або ж газопровід не завершений зовсім.

На цей час будівництво "Північного потоку 2" заморожено через введені США санкції проти європейських підрядників. Санкції передбачають заборону на в'їзд в Штати представників цих компаній і заморожування їх активів на території країни. вони вступили в силу в грудні 2019 року.

Проте, в Росії переконані, що газопровід буде закінчений до кінця цього року і допускають залучення до будівництва судна "Академік Черський".