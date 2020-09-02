Скачать
Середа, 02.09.2020
Черговий антирекорд: В Україні за добу майже 2500 нових хворих
Черговий антирекорд: В Україні за добу майже 2500 нових хворих
В Україні монети номіналом 25 копійок виведуть з обігу
В Україні монети номіналом 25 копійок виведуть з обігу
В Україні відновився чемпіонат з хокею (Відео)
В Україні відновився чемпіонат з хокею (Відео)
"Особняк з привидами" з Едді Мерфі отримає друге життя: Disney готує перезапуск
"Особняк з привидами" з Едді Мерфі отримає друге життя: Disney готує перезапуск

Німеччина: Навального отруїли отрутою з групи "Новачок"

Німеччина: Навального отруїли отрутою з групи "Новачок"
Оновлено 17:51 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook
В організмі опозиціонера РФ Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок". Про це сьогодні заявив офіційний представник уряду ФРН.

"З ініціативи Charité - Universitätsmedizin Berlin спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест з використанням зразків, отриманих у Олексія Навального. Тим самим були надані недвозначні докази наявності хімічного отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи Новачка", - сказано в заяві.

Повідомляється що Федеральний канцлер Ангела Меркель з іншими членами уряду обговорили сьогодні нову інформацію і погодили подальші кроки.

"Федеральний уряд рішуче засуджує цей напад. Російський уряд повинний пояснити ситуацію. Пані Навальна і лікарі були проінформовані про результати обстеження. Про результати розслідування МЗС проінформує посла Росії", - йдеться в заяві.

У Нідерландах стартують чергові слухання у справі МН17

Також Федеральний уряд проінформує партнерів в ЄС і НАТО про результати розслідування. Федеральний уряд також зв'яжеться з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Навальний відчув себе погано 20 серпня у час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. З тих пір він перебуває в комі. Омські лікарі провели ряд аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. На даний момент політик перебуває в штучній комі.

Соратники Навального вважають, що він був отруєний і заявляють, що це пов'язано з його політичною діяльністю. У Кремлі заперечують причетність до інциденту з політиком.

Раніше, в II кварталі економіка Австралії впала на 7% до першого кварталу на тлі пандемії коронавируса.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Росія, Німеччина, Олексій Навальний.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Черговий антирекорд: В Україні за добу майже 2500 нових хворих
02 Улюблений "продукт" для корисної мікрофлори кишечника: чому варто налягати на журавлину
03 Окупанти на Донбасі порушували перемир'я на трьох ділянках фронту
04 Оливкова олія визнана одним з кращих засобів продовження життя
05 2 вересня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
МВС Білорусі: в Мінську на мітингах затримали 95 осіб
МВС Білорусі: в Мінську на мітингах затримали 95 осіб
Пентагон: Китай планує подвоїти ядерний арсенал
Пентагон: Китай планує подвоїти ядерний арсенал
Німеччина: Навального отруїли отрутою з групи &quot;Новачок&quot;
Німеччина: Навального отруїли отрутою з групи "Новачок"
Панацея нашого часу: користь морквяного соку
Панацея нашого часу: користь морквяного соку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся