Німеччина: Навального отруїли отрутою з групи "Новачок"

В організмі опозиціонера РФ Олексія Навального знайшли сліди отрути з групи "Новачок". Про це сьогодні заявив офіційний представник уряду ФРН.

"З ініціативи Charité - Universitätsmedizin Berlin спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест з використанням зразків, отриманих у Олексія Навального. Тим самим були надані недвозначні докази наявності хімічного отруйної речовини нервово-паралітичної дії групи Новачка", - сказано в заяві.

Повідомляється що Федеральний канцлер Ангела Меркель з іншими членами уряду обговорили сьогодні нову інформацію і погодили подальші кроки.

"Федеральний уряд рішуче засуджує цей напад. Російський уряд повинний пояснити ситуацію. Пані Навальна і лікарі були проінформовані про результати обстеження. Про результати розслідування МЗС проінформує посла Росії", - йдеться в заяві.

Також Федеральний уряд проінформує партнерів в ЄС і НАТО про результати розслідування. Федеральний уряд також зв'яжеться з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Навальний відчув себе погано 20 серпня у час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, де опозиціонера госпіталізували. З тих пір він перебуває в комі. Омські лікарі провели ряд аналізів і прийшли до висновку, що подія не є отруєнням. 22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. На даний момент політик перебуває в штучній комі.

Соратники Навального вважають, що він був отруєний і заявляють, що це пов'язано з його політичною діяльністю. У Кремлі заперечують причетність до інциденту з політиком.

Раніше, в II кварталі економіка Австралії впала на 7% до першого кварталу на тлі пандемії коронавируса.