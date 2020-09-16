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Епідемія: в Бельгії на половину підскочила добова кількість захворювань

Епідемія: в Бельгії на половину підскочила добова кількість захворювань
Оновлено 08:09 Сьогодні Телеграф
У Бельгії за минулі 7 днів, середній показник захворюваності COVID-19 перевищив 740 випадків в день, що відразу на 50% більше, ніж тижнем раніше. Про це повідомили в The Brussels Times.

"В середньому 746,3 осіб на день отримували позитивний тест на COVID-19 минулого тижня, за останніми даними інституту Sciensano, оприлюдненими у вівторок. Тенденція щоденного зростання нових випадків інфекції склала 51 відсоток в період 7 днів з 5 по 11 вересня, і це означає, що таке зростання прискорюється.

Тільки минулої п'ятниці, вперше за час з середини квітня, протягом дня було виявлено понад 1000 випадків інфікування ", - йдеться в публікації.

За наведеною статистикою, кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусів в Бельгії з початку пандемії склало 94 306 чоловік. У період з 8 по 14 вересня кількість госпіталізацій з COVID-19 становила в середньому 31 осіб на добу (в порівнянні з 17 новими пацієнтами в день протягом попередніх семи днів).

Станом на сьогоднішній день в бельгійських лікарнях перебувають 317 хворих з COVID-19, 72 людини перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 35 - підключені до апаратів ШВЛ.

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Протягом тижня в середньому хвороба забирала по три життя в день. Всього з початку пандемії від наслідків коронавірусу в Бельгії загинули 9 927 осіб.

Поточний репродуктивний коефіцієнт вірусу, за даними інституту Sciensano, зареєстрований на позначці в 1,40, цей показник вище 1 у всіх муніципалітетах Бельгії. Це означає, що один хворий коронавірусів передає інфекцію більш ніж одній людині, що свідчить про новий зростання епідемії.

У світі станом на 15 вересня зареєстрували 29 445 847 випадків коронавирусной хвороби COVID-19.

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Все по темі:

Бельгия, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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