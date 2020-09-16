Пожежа в Морії: Німеччина готова прийняти півтори тисячі мігрантів

Німеччина планує забрати 1 553 мігрантів з зруйнованого вогнем табору "Морія" та інших островів.

Про це домовилися ввечері у вівторок, 15 вересня, представники правлячої коаліції з ХДС / ХСС і СДПН, повідомив представник соціал-демократів, віце-канцлер Олаф Шольц, пише DW.

Йдеться про 408 сім'ях з дітьми, за чиїми заявками на притулок вже було прийнято позитивне рішення в Греції.

Раніше в цей день, як повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела в німецькому уряді, міністр внутрішніх справ країни Хорст Зеегофер запропонував канцлеру ФРН Ангелі Меркель прийняти 400 сімей. Меркель підтримала цю пропозицію. При цьому повідомлялося, що Німеччина хоче прийняти біженців не тільки з Лесбосу, де згорів табір "Морія", але і з інших грецьких островів.

Нагадаємо, що грецька поліція затримала на острові Лесбос п'ятьох мігрантів, підозрюваних у підпалі табору для біженців "Морія". Ще одного підозрюваного розшукують.

Тим часом тисячі біженців, які після пожежі в таборі "Морія" залишилися без даху над головою, не поспішають перебиратися до створеного на острові новому табору. Замість цього вони вимагають, щоб їх вивезли з Лесбосу.

У таборі "Морія" перебувало понад 12 тисяч мігрантів. Зараз, більшість з них живе під відкритим небом. До тимчасового наметового табору, який розрахований на 5000 чоловік, поки вирішили перебратися тільки тисяча мігрантів.