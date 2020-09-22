Столтенберг про отруєння Навального: це не просто напад на одну людину

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію провести повне і прозоре розслідування обставин отруєння опозиційного діяча Олексія Навального.

"Ми жорстко засудили атаку" Новачком "проти Олексія Навального. Я закликаю Росію провести повне і прозоре розслідування цієї жахливої атаки. Це не просто напад на одну людину, це - атака на фундаментальні демократичні права, це також є серйозними порушенням міжнародних прав, а також - Угоди про контроль озброєння - Конвенції про хімічну зброю ", - наводить його слова" Голос Америки ".

Нагадаємо, 2 вересня влада Німеччини офіційно заявило, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли речовиною з групи бойових отруйних речовин "Новачок".

7 вересня, його вивели зі штучної коми.

15 вересня опозиціонер опублікував перший з моменту госпіталізації пост в Instagram, в якому розповів про самопочуття.

21 вересня Навальний зажадав від властей РФ повернути йому одяг, в якій він був у день отруєння 20 серпня, адже вона є доказом у розслідуванні справи про отруєння.

У Росії кримінальну справу за фактом отруєння не ведеться.