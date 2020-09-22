Скачать
Вівторок, 22.09.2020
Пожежа в будинку Шабуніна сталась через підпал: стало відомо, як діяли злочинці
Пожежа в будинку Шабуніна сталась через підпал: стало відомо, як діяли злочинці
Коронавірус перемогли майже 80 тисяч українців, але кількість нових хворих зростає
Коронавірус перемогли майже 80 тисяч українців, але кількість нових хворих зростає
Шикарний командний гол - в огляді матчу Вулверхемптон - Манчестер Сіті (Відео)
Шикарний командний гол - в огляді матчу Вулверхемптон - Манчестер Сіті (Відео)
Нові iPhone: Apple вибрала імена смартфонам лінійки 2020 року
Нові iPhone: Apple вибрала імена смартфонам лінійки 2020 року

Столтенберг про отруєння Навального: це не просто напад на одну людину

Столтенберг про отруєння Навального: це не просто напад на одну людину
Оновлено 08:36 Сьогодні Телеграф Українська правда
Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав Росію провести повне і прозоре розслідування обставин отруєння опозиційного діяча Олексія Навального.

"Ми жорстко засудили атаку" Новачком "проти Олексія Навального. Я закликаю Росію провести повне і прозоре розслідування цієї жахливої атаки. Це не просто напад на одну людину, це - атака на фундаментальні демократичні права, це також є серйозними порушенням міжнародних прав, а також - Угоди про контроль озброєння - Конвенції про хімічну зброю ", - наводить його слова" Голос Америки ".

Нагадаємо, 2 вересня влада Німеччини офіційно заявило, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли речовиною з групи бойових отруйних речовин "Новачок".

7 вересня, його вивели зі штучної коми.

В ЄС заговорили про можливе введення безвізового режиму з Білоруссю

15 вересня опозиціонер опублікував перший з моменту госпіталізації пост в Instagram, в якому розповів про самопочуття.

21 вересня Навальний зажадав від властей РФ повернути йому одяг, в якій він був у день отруєння 20 серпня, адже вона є доказом у розслідуванні справи про отруєння.

У Росії кримінальну справу за фактом отруєння не ведеться.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

НАТО, Йенс Столтенберг, Росія, Олексій Навальний.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Фокін заговорив про швидкий вихід з ТКГ і висунув владі умову
02 В Ботсвані знайшли причину таємничої загибелі сотень слонів
03 Леся Нікітюк прийняла несподіване рішення про свою кар'єру
04 Глава МОЗ про ситуацію з COVID-19: досить напружена
05 Дна немає: портрет терориста Гіві повісили в Третьяковській галереї
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
День осіннього рівнодення: головні прикмети і заборони
День осіннього рівнодення: головні прикмети і заборони
Дна немає: портрет терориста Гіві повісили в Третьяковській галереї
Дна немає: портрет терориста Гіві повісили в Третьяковській галереї
Майже літнє тепло: прогноз погоди в Україні на 22 вересня
Майже літнє тепло: прогноз погоди в Україні на 22 вересня
Леся Нікітюк прийняла несподіване рішення про свою кар'єру
Леся Нікітюк прийняла несподіване рішення про свою кар'єру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся