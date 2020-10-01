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Папа Римський відмовив Помпео в аудієнції

Папа Римський відмовив Помпео в аудієнції
08:45 Сьогодні Телеграф УНН
Ватикан звинуватив США у втягуванні Святого Престолу в передвиборну гонку, а голові Державного департаменту Майку Помпео було відмовлено в аудієнції з Папою Римським Франциском.

Як це пише Reuters, аудієнція Помпео була запланована в рамках його візиту в Рим.

Помпео минулого тижня зробив кілька повідомлень в Twitter, де звинуватив Ватикан у тому, що він піддає ризику свій "моральний авторитет", продовжуючи угоду з Китаєм про призначення єпископів.

Держсекретар США повторно засудив політику Китаю щодо свободи віросповідання в заході, організованому посольством США при Святому Престолі.

Два високопоставлених дипломати Ватикану, держсекретар кардинал П'єтро Паролін і міністр закордонних справ архієпископ Поль Галлахер, заявили, що Франциск відхилив прохання Помпео про аудієнцію, так як Папа Римський не проводить зустрічей з політиками напередодні виборів.

"Так, він робив такий запит. Але Папа вже чітко заявив, що політичні діячі не приймаються в передвиборні періоди. Це і є причина", - сказав Паролін.

Дворічну угоду Ватикану з Пекіном дає Папі Римському деякий право голосу з приводу призначення китайських єпископів. Воно повинно було закінчитися в наступному місяці, але, як очікується, буде продовжено.

Чиновники в Святому Престолі кажуть, що угода не ідеально, але є компромісною угодою, оскільки китайські католики довгий час перебували в підпіллі через державної політики комуністичної партії Китаю.

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Паролін і Галлахер описали публічну критику Помпео як "сюрприз", що прийшов якраз перед його запланованим візитом.

"Зазвичай, коли ви готуєте ці візити між високопоставленими чиновниками, ви обговорюєте порядку денного того, про що ви збираєтеся говорити в приватному порядку, конфіденційно. Це одне з правил дипломатії", - сказав Галлахер.

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Все по темі:

США, Ватикан, Франциск, Майк Помпео.

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