У Польщі під час пожежі загинула заробітчанка з України: моторошні деталі трагедії

Польським рятувальникам не вдалося витягнути українську заробітчанку з вогню.

В ніч з 4 на 5 жовтня під Варшавою в селі Гурашка сталася пожежа в імпровізованому готелі. Там проживали українські заробітчани. Цей "готель" (колишня теплиця) був без вікон, а в стінах для утеплення була будівельна вата. У такому будинку проживали кілька десятків працівників.

Прес-секретар пожежної служби в Отвоцка Мацей Лодіговській розповів, що рятувальники прибули на місце НП, коли готель горів по обидва боки. На той момент близько двох десятків мешканців встигли вибігти. Пожежні зайшли в будівлю в кисневих масках, але відразу ж покинули будівлю через ризик обвалу. Після гасіння готелю пожежні повернулися і виявили тіло молодої української заробітчанки.

Польські правоохоронці продовжують розслідування у справі.

Нагадаємо, вже майже тиждень на Луганщині не вщухають лісові пожежі. У ДСНС поділилися інформацією про ліквідацію вогнищ загоряння.