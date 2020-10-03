У мережу потрапили шокуючі фото наслідків масштабних лісових пожеж на Луганщині: вигоріло абсолютно все

У середу, 30 вересня, на Луганщині знову спалахнули пожежі. Полум'я не вщухав, на місці працювали пожежні, було задіяно велику кількість техніки. Очевидець показав, до яких наслідків принесли ці пожежі.

Житель Сєвєродонецька показав жахливі знімки того, що залишилося від більшої частини лісів регіону.

"Ось так тепер виглядає велика частина лісів в Луганській області. Дивись до кінця. І запам'ятай ці кадри. Пам'ятай, коли будеш залишати непогашене вогнище, легкозаймистий сміття або палити суху траву", - поділився кліпмейкер Владислав Кравець.

На знімках видно, що від лісової гущавини не залишилося живого місця.

"Проїхав через більшу частину селища, велика частина будинків зруйновані повністю, інші частково пошкоджені. Абсолютно цілих будинків не бачив", - згадав Кравець.

Нагадаємо, станом на ранок 2 жовтня, найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапив 31 населений пункт.