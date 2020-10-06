Згоріла заживо в будівлі без вікон: розкрилися подробиці про загиблу в Польщі юну українку

У дівчини все життя було попереду.

У ніч на 5 жовтня поблизу Варшави загинула молода українка. На території садового підприємства в селі Гурашка сталася пожежа - загорілася колишня теплиця, де тепер жили працівники. Як з'ясувалося, теплицю, утеплили мінватою і поселили туди співробітників. У будівлі не було жодного вікна, хоча там жили два десятка людей.

Як стало відомо "Телеграфу", в пожежі загинула 23-річна Ілона Ющенко з Житомирської області. Її обгоріле тіло пожежні знайшли вже після ліквідації НП.

Ілона була дуже яскравою та емоційною, займалася танцями, вокалом, грала на піаніно. До від'їзду на роботу в Польщу юна дівчина жила в райцентрі Новоград-Волинський, де відкрила власний клуб східних танців.

На фотографіях в Instagram Ілона завжди посміхалася по життю. Вона однозначно любила життя, будувала плани ... але тепер цим планам не судилося збутися. В одному з недавніх постів загибла коротко писала: "Насолоджуйтесь, цим прекрасним життям" ...

Друзі та знайомі дівчини не можуть повірити в її загибель. Молода, таким, як то кажуть, ще жити і жити. У розмові з "Телеграфом" Ілону називають хорошим другом і просто прекрасною людиною.