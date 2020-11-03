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Вівторок, 03.11.2020
Стрілянина в Австрії: за атакою можуть стояти джихадісти
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Стрілянина в Австрії: за атакою можуть стояти джихадісти

Стрілянина в Австрії: за атакою можуть стояти джихадісти
10:18 Сьогодні Телеграф

Портал SITE Intelligence Group, що займається відстеженням дій терористичних організацій в інтернеті, заявив про причетність джихадистів до нападу на Відень.

Сайт стверджує, що атака є "платою за участь Австрії в очолюваній США коаліції" в боротьбі з ІГІЛ.

Нагадаємо, напад стався ввечері 2 листопада групою терористів, які відкрили вогонь спочатку по синагозі, а потім по людям і ряду громадських закладів, серед яких єврейський центр і ресторан.

Глава МВС країни Карл Негаммер повідомив, що загинули двоє людей - чоловіка розстріляли на вулиці, а жінка померла в лікарні. Ще 15 людей перебувають у лікарні, частина з них в критичному стані.

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Також відомо про ліквідацію одного з нападників.

Ще щонайменше один з терористів зміг сховатися.

Нападники використовували довгоствольну вогнепальну зброю. Операція по затриманню злочинців триває, в ній задіяна велика частина поліції міста і військові.

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ИГИЛ, Австрія, Відень.

Автор:

Телеграф
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