Стрілянина в Австрії: за атакою можуть стояти джихадісти

Портал SITE Intelligence Group, що займається відстеженням дій терористичних організацій в інтернеті, заявив про причетність джихадистів до нападу на Відень.

Сайт стверджує, що атака є "платою за участь Австрії в очолюваній США коаліції" в боротьбі з ІГІЛ.

Нагадаємо, напад стався ввечері 2 листопада групою терористів, які відкрили вогонь спочатку по синагозі, а потім по людям і ряду громадських закладів, серед яких єврейський центр і ресторан.

Глава МВС країни Карл Негаммер повідомив, що загинули двоє людей - чоловіка розстріляли на вулиці, а жінка померла в лікарні. Ще 15 людей перебувають у лікарні, частина з них в критичному стані.

Також відомо про ліквідацію одного з нападників.

Ще щонайменше один з терористів зміг сховатися.

Нападники використовували довгоствольну вогнепальну зброю. Операція по затриманню злочинців триває, в ній задіяна велика частина поліції міста і військові.